ООН виділила $230 млн на енергетичне обладнання для України

18 лютого 2026, 10:24
ООН виділила $230 млн на енергетичне обладнання для України
Йдеться про постачання і встановлення потужних когенераційних установок газотурбінного обладнання.

Програма розвитку ООН (ПРООН) додатково виділила на 2026 рік близько $230 млн на термінову закупівлю енергетичного обладнання для України.

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН.

Таким чином ПРООН відгукнулася на звернення дипломатичної місії України у Нью-Йорку.

Йдеться про постачання і встановлення потужних когенераційних установок газотурбінного обладнання, трансформаторів, компресорних станцій, модульних котелень та іншого критично важливого оснащення для українських міст.

Серед найбільших проєктів: встановлення 54 МВт газотурбінної установки на Кременчуцькій ТЕЦ ($24 млн), когенераційні установки для Києва на 25 МВт ($2о млн), Одеси на 40 МВт ($20 млн), Запоріжжя 16,2 МВт і 20 МВт ($8 млн), Миколаєва 9,8 МВт ($5,5 млн) та інші проєкти, що підсилюють енергетичну стійкість українських міст.

Загалом станом на початок 2026 року ПРООН вже закупила енергетичного обладнання загальною потужністю 572,3 МВт.

