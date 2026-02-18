Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" на переговорах у Женеві

18 лютого 2026, 08:26
Увечері 17 лютого у швейцарській Женеві завершилися перемовини України, США та росії.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф, коментуючи перебіг тристоронніх переговорів України, США та росії у Женеві, наголосив на "величезному прогресі" у процесі мирного врегулювання.

Про це посланець американського президента написав у своєму Х.

Віткофф поінформував, що 17 лютого за вказівкою президента Дональда Трампа США "виступили модератором третьої серії тристоронніх переговорів з Україною та росією". Також він висловив подяку Швейцарії за гостинність, після чого відзначив успіх Трампа у вирішенні "конфлікту".

"Успіх президента Трампа у зближенні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над угодою", - написав Віткофф.

Увечері 17 лютого у швейцарській Женеві завершилися перемовини України, США та росії. Політична та військова групи домовилися продовжити роботу зранку наступного дня.

Голова української делегації Рустем Умєров провів окрему зустріч із представниками США і європейськими партнерами після першого дня тристоронніх переговорів. Йдеться про делегації Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

"За словами Умєрова, сторони обговорили підсумки останнього раунду переговорів і синхронізували підходи стосовно подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі", — додав Умєров.

