Українці не підтримають мир ціною Донбасу – Зеленський

За словами президента, якщо документ фактично означатиме відмову від суверенітету та громадян, які проживають на цих територіях, таку угоду провалять на референдумі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не підтримають мирну угоду, яка передбачатиме односторонній відступ з Донбасу та передачу регіону під контроль росії.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Axios на тлі третього раунду переговорів у Женеві.

За словами президента, якщо документ фактично означатиме відмову від суверенітету та громадян, які проживають на цих територіях, таку угоду провалять на референдумі. Зеленський наголосив, що українське суспільство емоційно не сприйме сценарій, який виглядатиме як капітуляція або "дарування перемоги" росії.

Водночас глава держави припустив, що варіант фіксації нинішньої лінії фронту без юридичного визнання втрати територій може отримати підтримку громадян. На його думку, якщо зафіксувати у документі поточні позиції сторін без відмови від суверенітету, українці можуть погодитися з таким компромісом.

Під час розмови Зеленський розповів, що американські посередники — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — запевняли його у прагненні росії завершити війну. Однак він дав зрозуміти, що оцінює наміри москви стриманіше та закликав партнерів не змушувати його переконувати українців у невигідному мирі.

Президент також прокоментував заяви Дональда Трампа, який публічно закликав Україну йти на поступки. Зеленський зазначив, що шлях до тривалого миру не може передбачати односторонніх рішень на користь владіміра путіна. Водночас він подякував Трампу за миротворчі ініціативи та підкреслив, що у спілкуванні з американськими представниками зберігається взаємна повага.

Ключовим питанням переговорів залишається Донбас. росія наполягає на повному контролі над регіоном — або шляхом домовленостей, або силою. російську делегацію на переговорах очолює радник путіна Владімір Мєдінській Зеленський висловив занепокоєння, що зміна керівництва делегації може призвести до затягування процесу або перетворення зустрічей на формальність.

Президент наголосив, що найефективнішим способом розблокувати територіальне питання може стати особиста зустріч із путіним. Він доручив українській делегації порушити питання можливого саміту лідерів у Женеві.

Окремо Зеленський відзначив, що військові консультації в Абу-Дабі були більш результативними, ніж політичний діалог. Сторони попередньо погодили механізм моніторингу можливого припинення вогню за допомогою безпілотників. Україна наполягає на залученні європейських країн до цього процесу, тоді як росія виступає проти.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, заявив, що переговори проходять конструктивно та без завищених очікувань. Водночас саме питання територій, зокрема повного контролю над Донецькою областю, залишається головним каменем спотикання.

Зеленський також не виключив, що у разі досягнення перемир’я можливе одночасне проведення референдуму щодо мирної угоди та президентських виборів. За його словами, рішення про участь у виборах залежатиме від позиції українського суспільства.