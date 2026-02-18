Четверть європейців вважають диктатуру кращою за демократію – Politico

Аналітики зазначають, що південні та східноєвропейські країни демонструють значно вищий рівень розчарування.

Близько 22% громадян п’яти європейських країн готові визнати диктатуру більш ефективною за демократію за певних обставин. Водночас чверть опитаних не проти надати “сильному лідеру” надзвичайні повноваження, навіть ціною обмеження демократичних процедур.

Про це повідомляє Politico з посиланням на соціологічне дослідження інституту AboutPeople, проведене на замовлення аналітичного центру Progressive Lab. Опитування проходило з 25 листопада по 16 грудня 2025 року та охопило п’ять країн: Грецію, Францію, Швецію, Велику Британію та Румунію.

Рівень незадоволення тим, як працює демократія, різниться залежно від країни:

Греція — 76% респондентів незадоволені системою;

Франція — 68%;

Румунія — 66%;

Велика Британія — 42%;

Швеція — 32%.

Аналітики зазначають, що південні та східноєвропейські країни демонструють значно вищий рівень розчарування. Це пояснюють економічними труднощами, високою інфляцією, міграційною кризою, падінням довіри до традиційних партій та політичною нестабільністю.

26% опитаних підтримують ідею, що "ефективному лідеру" можна надати тимчасові диктаторські повноваження для вирішення криз, навіть якщо це обмежує парламентський контроль. Серед молодших респондентів та людей із вищою освітою рівень підтримки таких заходів виявився досить високим.

Причини зростання скепсису

Експерти виділяють кілька ключових факторів:

відчуття неефективності урядів у кризових ситуаціях;

зростання соціальної нерівності;

інформаційну поляризацію та дезінформацію;

втрату довіри до політичних еліт.

Водночас більшість тих, хто допускає авторитарні підходи, не підтримують повну відмову від виборів чи скасування основних прав і свобод — йдеться радше про запит на швидкі й ефективні рішення.

Автори дослідження вважають, що розрив між формальною підтримкою демократичних цінностей та практичним розчаруванням у їх реалізації може посилювати популістські та радикальні політичні сили. На тлі війни росії проти України, безпекових викликів та економічної турбулентності довіра до демократичних інституцій стає ключовою для майбутнього Європи.