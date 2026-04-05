Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

05 квітня 2026, 18:57
Фото: з вільного доступу
Рішення випливає з необхідності протидії нелегальній міграції та забезпеченні внутрішньої безпеки РП.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило про подовження терміну дії прикордонного контролю на внутрішніх межах ЄС. Згідно з офіційним повідомленням, особливий режим перевірок на кордонах з Німеччиною та Литвою діятиме з 5 квітня до 1 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє МЗС Польщі.

Це рішення спрямоване на зміцнення внутрішньої безпеки Республіки Польща та боротьбу з нелегальною міграцією, яка залишається викликом для регіону.
 
"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації продовжує прикордонний контроль. З 5 квітня по 1 жовтня 2026 року буде збережено прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою", - повідомили у відомстві.
 
Зазначається, що це рішення випливає з необхідності протидії нелегальній міграції та забезпеченні внутрішньої безпеки РП. Підкреслюється, що за безпеку на кордоні відповідають прикордонники, поліція і війська тероборони Польщі.
