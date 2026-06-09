Президент Естонії закликав до відкриття влітку усіх переговорних кластерів з Києвом

Алар Каріс зазначив, що місце України у Європейському Союзі та НАТО.

Президент Естонії Алар Каріс закликав до відкриття влітку цього року усіх переговорних кластерів з Києвом щодо вступу до ЄС.

Про це Каріс сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Естонії.

“Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері”, – сказав Каріс.

Він зазначив, що Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів щодо вступу України до ЄС. За його словами, це має статися вже цього літа, тому що вже більше немає жодних перепон.