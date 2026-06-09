Президент Естонії закликав до відкриття влітку усіх переговорних кластерів з Києвом
09 червня 2026, 14:07
Фото: Scanpix / Postimees
Алар Каріс зазначив, що місце України у Європейському Союзі та НАТО.
Президент Естонії Алар Каріс закликав до відкриття влітку цього року усіх переговорних кластерів з Києвом щодо вступу до ЄС.
Про це Каріс сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Естонії.
“Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері”, – сказав Каріс.
Він зазначив, що Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів щодо вступу України до ЄС. За його словами, це має статися вже цього літа, тому що вже більше немає жодних перепон.
9 червня президент Зеленський прибув до Естонії, де візьме участь у саміті лідерів Нордично-Балтійської вісімки. Президент України вже провів двосторонні зустрічі із премʼєр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції.Також буде зустріч перших леді України та Естонії.