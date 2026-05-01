"Коли виспався – нафта йде вниз": Фіцо пояснив коливання цін на нафту настроєм Трампа

Словаччина критично залежить від російської нафти, тому енергетичне питання є для Братислави особливо чутливим.

Ціни на нафту прямо реагують на настрій і заяви президента США Дональда Трампа – із такою заявою виступив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Коли він виспався – нафта йде вниз. Коли ні і робить якусь заяву – ціни автоматично зростають", – пояснив словацький прем'єр, додавши, що дії американського лідера є непередбачуваними для ринку.

Словаччина критично залежить від російської нафти, тому енергетичне питання є для Братислави особливо чутливим. Фіцо неодноразово висловлював побоювання щодо транзиту нафти через трубопровід "Дружба", пов'язуючи це питання з європейською підтримкою України.

Раніше він заявляв, що Словаччина не проти розблокування 90 млрд євро для України, однак щодо санкцій проти росії "почекає". Крім того, Фіцо говорив про "підірвану довіру" між Києвом та Братиславою, стверджуючи, що очікує повторної зупинки транзиту після схвалення кредиту для України.

Напруга між двома країнами зберігається на тлі дискусій щодо постачання енергоносіїв, санкційної політики та європейської допомоги Україні.