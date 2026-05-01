Рекордна кількість ударів: Україна у квітні обвалила переробку нафти в росії до мінімуму за 15 років

01 травня 2026, 08:59
Рекордна кількість ударів: Україна у квітні обвалила переробку нафти в росії до мінімуму за 15 років
Скорочення переробки нафти вплинуло на глобальні поставки нафтопродуктів.

Україна у квітні активізувала удари по нафтопереробній інфраструктурі в росії.

За даними Bloomberg, минулого місяця ЗСУ завдали 21 удару по російських інфраструктурних об’єктах, що стало найбільшою кількістю за останні чотири місяці.

Щонайменше 9 ударів припало по підприємствах російської нафтопереробної промисловості. Україна також посилила атаки на мережу російських нафтопроводів, у квітні вразивши щонайменше п'ять насосних станцій.

Ці удари призвели до скорочення продуктивності російських нафтопереробних заводів до 4,69 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року, згідно з оцінками аналітиків OilX.

Падіння темпів переробки сирої нафти впливає не лише на внутрішній ринок рф, а й на світові ринки нафтопродуктів.

НПЗЗСУудари по рф

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється