Рекордна кількість ударів: Україна у квітні обвалила переробку нафти в росії до мінімуму за 15 років
Україна у квітні активізувала удари по нафтопереробній інфраструктурі в росії.
За даними Bloomberg, минулого місяця ЗСУ завдали 21 удару по російських інфраструктурних об’єктах, що стало найбільшою кількістю за останні чотири місяці.
Щонайменше 9 ударів припало по підприємствах російської нафтопереробної промисловості. Україна також посилила атаки на мережу російських нафтопроводів, у квітні вразивши щонайменше п'ять насосних станцій.
Ці удари призвели до скорочення продуктивності російських нафтопереробних заводів до 4,69 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року, згідно з оцінками аналітиків OilX.
Падіння темпів переробки сирої нафти впливає не лише на внутрішній ринок рф, а й на світові ринки нафтопродуктів.