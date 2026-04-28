Україна вдвічі збільшила постачання дронів-перехоплювачів для ППО – Федоров

Протишахеди зменшують навантаження на ППО.

З початку року Сили оборони отримали за контрактами Агенції оборонних закупівель удвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь минулий рік. Лише у березні перехоплювачі збили понад 33 тисячі БпЛА різних типів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, перехоплювачі надходять до війська через прямі закупівлі за контрактами АОЗ ДОТ, програму "Армія дронів. Бонус" та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Міністр зазначив, що ці дрони зменшують навантаження на ППО, даючи змогу зосередити зенітно-ракетні комплекси на протидії російським ракетам.

"Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за "Шахеди", що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси", – розповів Федоров.

Він наголосив, що Міноборони продовжує масштабувати постачання дронів-перехоплювачів.

Наприкінці березня Міноборони повідомляло, що протягом лютого та березня українська "мала" протиповітряна оборона збила дронами-перехоплювачами понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу, зокрема "Шахед" і "Гербера".