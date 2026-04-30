"Хезболла" атакувала армію Ізраїлю дронами на оптоволокні

Їх вперше почали використовувати у війні росії проти України.

Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало військові сили Ізраїлю дронами на оптоволокні.

Про це повідомило Associated Press.

За даними агентства, 30 квітня дрони поранили щонайменше десять солдатів на півночі Ізраїлю, двоє з них – у важкому стані.

Повідомляється, що "Хезболла" здебільшого використовувала оптоволоконні дрони проти ізраїльських солдатів на півдні Лівану та в інших прикордонних містах. Колишній керівник командування протиповітряної оборони Ізраїлю Ран Кочав заявив, що Ізраїль зазнає невдач у своїх спробах захиститися від оптоволоконних безпілотників. Він сказав, що країна роками зосереджувалася на зміцненні своїх систем ППО, але "дрони не вважалися для них головним пріоритетом".