"Хезболла" атакувала армію Ізраїлю дронами на оптоволокні
30 квітня 2026, 20:09
Їх вперше почали використовувати у війні росії проти України.
Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало військові сили Ізраїлю дронами на оптоволокні.
Про це повідомило Associated Press.
За даними агентства, 30 квітня дрони поранили щонайменше десять солдатів на півночі Ізраїлю, двоє з них – у важкому стані.
Повідомляється, що "Хезболла" здебільшого використовувала оптоволоконні дрони проти ізраїльських солдатів на півдні Лівану та в інших прикордонних містах. Колишній керівник командування протиповітряної оборони Ізраїлю Ран Кочав заявив, що Ізраїль зазнає невдач у своїх спробах захиститися від оптоволоконних безпілотників. Він сказав, що країна роками зосереджувалася на зміцненні своїх систем ППО, але "дрони не вважалися для них головним пріоритетом".
Водночас він дорікнув чинному командуванню військових сил Ізраїлю за те, що вони нібито "мали стежити за досягненнями у розробці БпЛА під час війни в Україні" та розуміти, що союзники Ірану зрештою будуть теж їх використовувати. Як стверджує агентство, дрони на оптоволокні досить широко використовуються після початку російського вторгнення. За словами експерта з Лондона Роберта Толласта, росія та Україна застосовують різні типи дронів "у феноменальних масштабах".
Як передає Associated Press, один безпілотник на оптоволокні коштує "Хезболлі" близько 400 доларів. Вони, за словами журналістів, виготовляються за допомогою технології 3D-друку.
Нагадаємо, дрон на оптоволокні – це FPV-дрон, у якого сигнали керування і відео передаються за допомогою кабелю оптоволокна. Головна перевага таких дронів – це те, що вони не є вразливими до системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інших перешкод.