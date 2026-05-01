ОАЕ отримали від Ізраїлю лазерну зброю для захисту від атак Ірану – FT

Розгортання сучасного обладнання стало одним із перших прикладів масштабної оборонної співпраці між двома державами.

Ізраїль направив до Об’єднаних Арабських Еміратів передові системи озброєння – зокрема сучасну лазерну установку, щоб допомогти захистити монархію Перської затоки від масованих атак іранських ракет і дронів.

Про це пише Financial Times.

За даними співрозмовників видання, ОАЕ отримали також систему виявлення Spectro, яка здатна фіксувати дрони типу Shahed на відстані до 20 км. Крім того, було передано одну з версій лазерної системи Iron Beam, здатної знищувати ракети малої дальності та безпілотники.

Вперше Ізраїль застосував цю технологію на початку 2026 року для перехоплення снарядів, випущених угрупованням "Хезболла".

Системи доповнили вже розгорнуту в Еміратах ППО, зокремаIron Dome. Разом із технікою Ізраїль направив до країни військових для обслуговування комплексів.

Також Ізраїль надавав ОАЕ розвідувальні дані в режимі реального часу щодо підготовки Ірану до атак. Частину озброєння було передано навіть із числа прототипів, які ще не пройшли повну інтеграцію.

За інформацією FT, від початку конфлікту Іран випустив по території ОАЕ понад 500 балістичних ракет і близько 2 тисяч безпілотників, більшість із яких вдалося перехопити.