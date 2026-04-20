Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стрілянина в Києві: число загиблих зросло

20 квітня 2026, 15:24
Фото: dnpr.com.ua
Число загиблих зросло до семи, частина постраждалих перебуває у важкому стані.

У Києві зросла кількість жертв стрілянини в Голосіївському районі – станом на день 20 квітня підтверджено загибель семи людей. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За словами мера, у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час нападу. Медики тривалий час боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося.

Наразі у столичних лікарнях перебувають семеро поранених, серед яких одна дитина. Четверо дорослих пацієнтів знаходяться у відділеннях реанімації, ще двоє – у відділенні політравми. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.

Після тривалих переговорів правоохоронці провели штурм, у ході якого нападника було ліквідовано. Раніше повідомлялося про шість загиблих та 14 поранених.

За інформацією правоохоронних органів, стрілянину відкрив 58-річний чоловік, уродженець Москви, який мав українське громадянство. Він раніше проживав у Бахмуті, а згодом у Києві.

Обставини трагедії та мотиви нападника досі встановлюються.

 

 

Київтеракт

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється