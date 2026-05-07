Вибух авто в Дніпрі: прокуратура кваліфікує як теракт

Внаслідок вибуху припаркованого автомобіля постраждали двоє чоловіків, триває розслідування.

Уранці в Дніпрі вибухнув припаркований автомобіль, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Інцидент стався в Соборному районі міста.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області та обласна прокуратура.

За попередніми даними правоохоронців, вибухнула саме припаркована автівка. Постраждалих чоловіків госпіталізовано, їхній стан уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про терористичний акт (ст. 258 КК України).

Нагадаємо, що вранці 23 березня у місті Буча пролунали вибухи біля багатоквартирного житлового будинку.