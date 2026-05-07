Литва передала нову партію авто для українського війська
Для українських військових із Литви передали ще 13 конфіскованих автомобілів, які використовуватимуть для виконання бойових і логістичних завдань на фронті.
Про це Київська міська військова адміністрація написала в Telegram-каналі.
Передачу організували за ініціативи благодійної організації "Благодійний фонд "Координаційний штаб волонтерів" у координації з Київською міською військовою адміністрацією та за сприяння посолки Литви в Україні Інги Станітє-Толочкєнє.
Це вже не перша партія техніки: у січні українським захисникам передали 11 автомобілів. Голова фонду Олександр Кузняк повідомив, що постачання транспорту для війська триватиме й надалі.
"Кожен такий автомобіль – це додаткові можливості для наших захисників на фронті", – наголосили організатори ініціативи.
Заступник начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов подякував литовському народу та партнерам за системну підтримку України.
"Спільними зусиллями ми посилюємо обороноздатність держави та підтримуємо наших воїнів", – зазначив він.
За даними Служби державних доходів Латвії, в 2025 році Україні було передано 271 автомобіль на загальну суму 903 453 євро.