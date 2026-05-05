Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: є загиблі

Після атаки на підприємство госпіталізовано 14 людей, медики борються за життя поранених.

росія атакувала балістикою підприємство у Дніпрі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Станом на зараза медична допомога знадобилась 16 людям, 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані. На жаль, вже відомо про чотирьох загиблих.

Також ворожої атаки окупанти завдали по Запоріжжю, відомо про 12 загиблих і 37 поранених. У мсті 6 травня оголошено Днем жалоби.

"Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста – росіяни не обмежують себе у знищенні життя", – прокоментував президент Володимир Зеленський.

Увечері, 5 травня, російські війська вдарили авіабомбами по Краматорську, 5 людей загинули і 12 поранені. На Полтавщині загинули 5 людей і 37 поранених. У Чернігові 17 поранених: ворог атакував адмінбудівлі, горіли авто.