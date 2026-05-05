росія вдарила КАБами по Краматорську та Запоріжжю: є загиблі (оновлено)

05 травня 2026, 19:18
Ворог для атаки використовував три фугасні авіабомби.

російські окупанти ввечері 5 травня атакували центр Краматорська трьома фугасними авіабомбами. Удар припав на жилі квартали – ворог цілився по мирних жителях.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Атака сталася близько 17:00. За даними на момент публікації, загинули щонайменше п'ять людей, ще п'ятеро отримали поранення. Зеленський застеріг, що кількість жертв може зрости. На місці працюють рятувальники та медики, триває огляд житлових будинків.

Краматорськ регулярно потрапляє під удари через близькість до лінії фронту. 11 квітня місто вже зазнало масованої атаки авіабомбами – тоді постраждали 10 людей і були пошкоджені 17 багатоквартирних будинків.

Оновлено

Також ворог завдав удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. 

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 5 квітня загинули 12 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також повідомлялося про 16 постраждалих. Стан одного чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий. Інші поранені – у стані середньої тяжкості. У постраждалих переважно вибухові травми.

Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі – горять автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

