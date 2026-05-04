У Польщі заявили, що збираються збільшити кількість військових США в країні
04 травня 2026, 09:09
Джерело: armyinform
Після рішення Пентагону про виведення 5 тисяч військ з Німеччини у Польщі заявили, що не лише потребують американських військових у себе в країні, а й збираються наростити їхню кількість.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.
За його словами, "незалежно від того, що відбувається в Німеччині", Польщі та Європі потрібні американські війська, і польська стратегія "залишається незмінною".
"Для нас дуже важливо, щоб війська США залишилися в Європі, залишилися в Польщі. І незалежно від того, що відбувається в Німеччині, ми ведемо переговори не тільки про збереження їх в Польщі, але і про її збільшення їньої кількості", – каже міністр оборони.
Він зазначив, що Польща є "найбільшою армією в Європейському Союзі" та третьою у НАТО, після США і Туреччини.
"Ми маємо власну силу. Нам потрібні союзники, але вони сприйматимуть нас серйозно лише тоді, коли ми будемо сильними. Ніхто не сприйматиме слабких серйозно", – додав Косіняк-Камиш.
Польський міністр також зазначив, що його країну не сповіщали про затримки постачання ракет до систем ППО Patriot. Нагадаємо, що США раніше попередили країни Європи, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію про тривалі затримки в постачаннях зброї, адже війна в Ірані "виснажила запаси".