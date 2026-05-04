У Польщі заявили, що збираються збільшити кількість військових США в країні

Польща є "найбільшою армією в Європейському Союзі" та третьою у НАТО, після США і Туреччини.

Після рішення Пентагону про виведення 5 тисяч військ з Німеччини у Польщі заявили, що не лише потребують американських військових у себе в країні, а й збираються наростити їхню кількість.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

За його словами, "незалежно від того, що відбувається в Німеччині", Польщі та Європі потрібні американські війська, і польська стратегія "залишається незмінною".

"Для нас дуже важливо, щоб війська США залишилися в Європі, залишилися в Польщі. І незалежно від того, що відбувається в Німеччині, ми ведемо переговори не тільки про збереження їх в Польщі, але і про її збільшення їньої кількості", – каже міністр оборони.