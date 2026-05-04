США не стануть розміщувати ракети Tomahawk у Німеччині

Канцлер наголосив, що "це питання ще не закрите".

США відкинули плани щодо розгортання американського батальйону з далекобійними ракетами Tomahawk у Німеччині.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю мовнику ARD.

"Американцям зараз самим не вистачає. Об’єктивно, з боку США майже немає можливості передати такі системи озброєння", – цитує слова Мерца Tagesschau.

Канцлер наголосив, що "це питання ще не закрите". Ракети Tomahawk мали на меті посилити можливості стримування Німеччини, доки Європа сама не розробить аналогічних ракет. План щодо розгортання був ухвалений ще за часів адміністрації Джо Байдена.