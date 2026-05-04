США не стануть розміщувати ракети Tomahawk у Німеччині
04 травня 2026, 10:31
США відкинули плани щодо розгортання американського батальйону з далекобійними ракетами Tomahawk у Німеччині.
Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю мовнику ARD.
"Американцям зараз самим не вистачає. Об’єктивно, з боку США майже немає можливості передати такі системи озброєння", – цитує слова Мерца Tagesschau.
Канцлер наголосив, що "це питання ще не закрите". Ракети Tomahawk мали на меті посилити можливості стримування Німеччини, доки Європа сама не розробить аналогічних ракет. План щодо розгортання був ухвалений ще за часів адміністрації Джо Байдена.
Колишній президент США також розмістив у Німеччині 5000 американських військових, але нещодавно Пентагон оголосив про рішення вивести їх. Це сталося після того, як Мерц публічно розкритикував США за відсутність стратегії завершення війни на Близькому Сході й заявив, що іранці "принижують" Вашингтон. Проте Мерц назвав виведення американських військових "не новим". За його словами, це рішення обговорювалося вже деякий час: "Можливо, це трохи перебільшено, але це не щось нове".
Окрім того, канцлер заперечив прямий зв’язок між його критикою щодо війни в Ірані та рішенням чинного президента США Дональда Трампа. Мерц не відступив від своєї думки, але наголосив, що згоден зі США щодо позиції стосовно ядерної програми Ірану.
"Американці є і залишаються важливим партнером для Німеччини в Північноатлантичному альянсі. У нас є спільна мета: Іран не повинен отримати ядерну зброю", – написав Мерц.