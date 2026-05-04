Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США не стануть розміщувати ракети Tomahawk у Німеччині

04 травня 2026, 10:31
США не стануть розміщувати ракети Tomahawk у Німеччині
Wikipedia
Канцлер наголосив, що "це питання ще не закрите".
США відкинули плани щодо розгортання американського батальйону з далекобійними ракетами Tomahawk у Німеччині.
 
Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю мовнику ARD.
 
"Американцям зараз самим не вистачає. Об’єктивно, з боку США майже немає можливості передати такі системи озброєння", – цитує слова Мерца Tagesschau.
 
Канцлер наголосив, що "це питання ще не закрите". Ракети Tomahawk мали на меті посилити можливості стримування Німеччини, доки Європа сама не розробить аналогічних ракет. План щодо розгортання був ухвалений ще за часів адміністрації Джо Байдена.
 
Колишній президент США також розмістив у Німеччині 5000 американських військових, але нещодавно Пентагон оголосив про рішення вивести їх. Це сталося після того, як Мерц публічно розкритикував США за відсутність стратегії завершення війни на Близькому Сході й заявив, що іранці "принижують" Вашингтон. Проте Мерц назвав виведення американських військових "не новим". За його словами, це рішення обговорювалося вже деякий час: "Можливо, це трохи перебільшено, але це не щось нове".
 
Окрім того, канцлер заперечив прямий зв’язок між його критикою щодо війни в Ірані та рішенням чинного президента США Дональда Трампа. Мерц не відступив від своєї думки, але наголосив, що згоден зі США щодо позиції стосовно ядерної програми Ірану.
 
"Американці є і залишаються важливим партнером для Німеччини в Північноатлантичному альянсі. У нас є спільна мета: Іран не повинен отримати ядерну зброю", – написав Мерц.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється