Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем’єр Іспанії закликав ЄС пришвидшити відмову від викопного палива

28 квітня 2026, 10:57
Фото: з вільних джерел
Нинішня нафтова криза вже спричинила для ЄС додаткові витрати на імпорт енергоносіїв приблизно на 22 млрд євро.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що сильна залежність європейських країн від викопного палива зробила їх вразливими до геополітичних криз, тому енергетичний перехід потрібно пришвидшити. Під час виступу на щорічному заході WindEurope в Мадриді він також представив своє бачення Європи, де електроенергія з відновлюваних джерел є найдешевшою у світі.

Про це пише Euractiv. 

Зокрема, він зазначив, що нинішня нафтова криза вже спричинила для ЄС додаткові витрати на імпорт енергоносіїв приблизно на 22 млрд євро. Водночас, за його словами, країни-члени ЄС недостатньо використовують власні можливості виробництва енергії з вітру та сонця.

"У перший місяць війни Італія спожила вдвічі більше газу, ніж Іспанія, а різниця у вартості електроенергії між нашими країнами перевищила 100 євро. Тож варто говорити відверто: перехід на нову енергетику – це не просто гасло, а шлях у майбутнє", – зауважив Санчес. 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється