Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рютте закликав союзників по НАТО спільно нарощувати оборонне виробництво

22 квітня 2026, 21:00
Рютте закликав союзників по НАТО спільно нарощувати оборонне виробництво
Заяву він зробив під час візиту до Туреччини.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників об'єднати зусилля для нарощування оборонного виробництва. Про це він заявив у середу, 22 квітня, під час візиту до Aselsan – найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рютте похвалив лідерів країн Альянсу за зобов'язання збільшити витрати на оборону, однак наголосив, що самих лише грошей недостатньо.

"Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність", – заявив він.

За словами генсека, реальну безпеку забезпечують конкретні можливості: "Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечить нам безпеку".

Рютте також окреслив загрози, з якими стикається Альянс: "Війна росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос".

Рютте зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити підготовку до липневого саміту НАТО в Анкарі. На полях саміту заплановані спеціальні зустрічі з фокусом на оборонній промисловості.

Генсек особливо відзначив роль Туреччини: "Турецька оборонна промисловість вже робить значний внесок". За роки правління Ердогана Туреччина суттєво посилилася у виробництві власного озброєння: бойових літаків, фрегатів, ударних дронів і балістичних ракет. Паралельно Анкара активно розширює свою військову присутність від Близького Сходу до Африки.

ТуреччинаНАТОоборонаМарк Рютте

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється