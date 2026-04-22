Рютте закликав союзників по НАТО спільно нарощувати оборонне виробництво

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників об'єднати зусилля для нарощування оборонного виробництва. Про це він заявив у середу, 22 квітня, під час візиту до Aselsan – найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рютте похвалив лідерів країн Альянсу за зобов'язання збільшити витрати на оборону, однак наголосив, що самих лише грошей недостатньо.

"Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність", – заявив він.

За словами генсека, реальну безпеку забезпечують конкретні можливості: "Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечить нам безпеку".

Рютте також окреслив загрози, з якими стикається Альянс: "Війна росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос".

Рютте зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити підготовку до липневого саміту НАТО в Анкарі. На полях саміту заплановані спеціальні зустрічі з фокусом на оборонній промисловості.

Генсек особливо відзначив роль Туреччини: "Турецька оборонна промисловість вже робить значний внесок". За роки правління Ердогана Туреччина суттєво посилилася у виробництві власного озброєння: бойових літаків, фрегатів, ударних дронів і балістичних ракет. Паралельно Анкара активно розширює свою військову присутність від Близького Сходу до Африки.