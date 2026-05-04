Технологічні досягнення України – стартапи, які підкорюють світ

Українські стартапи давно вийшли з тіні локального ринку, і це не про гучні заголовки, а про реальні рішення, які купують у Сан-Франциско, Берліні чи Сінгапурі. Вони працюють швидко, часто без зайвого шуму, але влучають у конкретні потреби бізнесу й людей. Тут важлива не ідея, а точність виконання і вміння ризикувати, коли інші чекають, це і робить їх помітними у світі

Grammarly

Історія Grammarly не виглядає як класичний «успішний кейс», де все одразу злітає. У 2009 році це був інструмент, який вирішував дуже конкретну проблему: допомагав не губитися в англійських текстах тим, хто працює з ними щодня. Без зайвого шуму компанія розросталась. Спочатку команда, потім офіси в різних містах — Київ, Сан-Франциско, Нью-Йорк, далі Ванкувер, Берлін, Сіетл, Варшава. Зараз це бізнес з оцінкою понад $1 млрд, і цифри там вже не символічні — близько 40 мільйонів людей заходять щодня, понад 50 тисяч компаній використовують сервіс у роботі.

Але справа не лише в масштабі. Grammarly поступово перетворилась на інструмент, який бере на себе частину рутинного мислення: підказує формулювання, змінює тон, перекладає на 19 мов, іноді навіть допомагає сформулювати думку з нуля. Це економить час, але ще більше — знімає напругу, коли треба написати швидко і без помилок. І ось тут цікаво: звичка користуватись такими речами з’являється майже непомітно, бо результат видно одразу.

Ajax Systems

Ajax Systems починалася в Києві у 2011 році. Просто команда, яка вирішила робити бездротову безпеку по-своєму. Олександр Конотопський тоді зробив ставку не на копіювання ринку, а на власні розробки, що виглядало ризиковано. Зате це спрацювало: поступово продукт вийшов за межі України, закріпився в Європі, а далі розійшовся ширше.

Сьогодні системи Ajax продаються більш ніж у 120 країнах, і ними користуються близько мільйона людей — цифри, які з’явилися не одразу, а через роки точних технічних рішень і перевірок на практиці.

36 пристроїв у системі станом на 2021 рік: охорона від вторгнення, пожежі, затоплення, плюс контроль електроживлення

автономність датчиків від 2 до 7 років без заміни батарей

радіопротокол Jeweller: до 2000 метрів дальності, передача тривоги за 0,15 секунди

протокол Wings: передача фото, до 1700 метрів, перший знімок за 9 секунд

$1 млн інвестицій від SMRK у 2015 році

$10 млн від Horizon Capital у 2019 році

Цифри показують не масштаб заради масштабу, а контроль над деталями: стабільний зв’язок, швидка реакція системи, мінімальне обслуговування. Саме ці параметри визначають, чому продукт закріпився на різних ринках без втрати якості.

Preply

Preply стартувала у 2012 році як проста ідея з’єднати людей, які хочуть вчити мови, з тими, хто їх викладає. Без складних конструкцій на старті — просто платформа, що підбирає репетиторів через алгоритми машинного навчання. Засновники Кирило Бігай, Сергій Лук’янов і Дмитро Волошин тоді фактично заходили на ринок, де вже були великі гравці, але робили ставку на іншу логіку підбору.

Далі все почало розростатися доволі швидко. Близько 35 000 репетиторів, підтримка 50 мов, офіси в Барселоні, Нью-Йорку та Києві, команда розкидана по 30 країнах. Рух по ринках теж не був рівномірним: 2013 — Україна, Білорусь, Казахстан, РФ; потім Польща у 2015; далі Бразилія і спроба закріпитися в Європі та Британії.

Фінансова історія йшла паралельно з ростом продукту: $1,3 млн на ранньому етапі, далі вже $50,6 млн у 2021 році, потім ще $50 млн у 2022-му і $70 млн у 2023-му, коли з’явився ШІ-асистент і відкрився офіс у Нью-Йорку. Без різких заяв — просто поступове масштабування, яке добре видно в цифрах.

Esper Bionics

Esper Bionics виникла як київський хардверний проєкт, який узявся за біонічні протези верхніх кінцівок і відразу пішов у складну технологічну нішу без спрощень. Основний продукт Esper Hand працює через EMG-датчики, зчитує сигнали м’язів і під керуванням ШІ перетворює їх на рухи кисті та променево-зап’ясткового суглоба. У 2022 році журнал TIME включив його до списку найкращих винаходів року, і це закріпило продукт на міжнародному рівні, не лише як протез, а як інженерне рішення з адаптацією під користувача.

У Києві розміщене виробництво, а сама система розвивається як екосистема: налаштування через Bluetooth, робота з тренуванням м’язів, постійна підгонка під сигнал користувача. Окремо існує програма Esper for Ukraine, яка забезпечує протезами українських військових і цивільних, що втратили кінцівки. Далі компанія рухається в напрямку біонічних ніг і виходу на міжнародні ринки, де вже працює як повноцінний виробник медичної робототехніки.

ReLeaf Paper

ReLeaf Paper з’явився як проєкт Валентина Фречки, який узявся за матеріал, що зазвичай не має комерційної цінності — опале листя з міських територій. Замість спалювання чи утилізації, його перетворюють на сировину для паперу й пакування. У технології закладена проста, але нетипова для галузі логіка: менше залежності від деревини, більше роботи з відходами, які вже є в міському середовищі.

У 2022 році проєкт зайшов у сильніший масштаб: 2,5 млн євро від EIC Accelerator і ще 4 млн євро від Європейської комісії. Після цього історія не зупинилась на грантах — з’явилися промислові партнери, серед них L’Oréal і Samsung, які взяли матеріал у пакування. І тут важливий момент: технологію не підлаштовували під гігантів, її просто почали використовувати такою, як вона є — з опалим листям як базою.