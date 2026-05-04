Президент Польщі Навроцький хоче переписати конституцію

04 травня 2026, 10:05
Президент Польщі Навроцький хоче переписати конституцію
Президент Польщі Кароль Навроцький створив раду, яка займатиметься змінами до конституції країни, щоб надати більше повноважень або президенту, або парламенту. Кому саме – він не сказав.
 
Про це пише Politicо.
 
Навроцький доручив Раді з питань нової конституції розробити альтернативний документ до кінця його каденції у 2030 році.
 
Під час виступу у Варшаві 3 травня, символічно на День конституції Польщі, президент сказав, що чинна конституція ґрунтувалася на двох найважливіших цінностях – модернізації та незалежності Польщі, і була "найсучаснішою на ті часи".Однак, він наголосив, що як у мирний час, так і в разі потенційної війни Польща потребує «рішучого командування збройними силами», а не "постійного роздроблення на два центри влади", маючи на увазі президента і прем’єр-міністра на чолі уряду.
 
"Сьогодні я не скажу народу, яку систему ми повинні обрати: парламентську чи президентську, але скажу вам, що так далі бути не може. Не може бути так, що влада в Польщі розподілена між двома центрами", – заявив польський президент.
 
Навроцький заявив, що політичні суперечки у Польщі "зайшли надто далеко і руйнують країну", державні інституції "залучають до політичної боротьби", а система верховенства права породжує "черговий хаос і суспільні конфлікти". Чинну конституцію Польщі 1997 року він назвав "компромісом у часи політичної трансформації", проте зазначив, що зараз у світі все змінилося, тому країні потрібна нова конституція.
 
"Треба модернізувати конституцію 1997 року або змінити її. Ми починаємо роботу над конституцією нового покоління 2030 року", – додав Навроцький.
 
На це відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який часто виступає проти політик Навроцького. На платформі X він написав, що пропонує президенту "слідувати чинній конституції", перш ніж писати нову.
