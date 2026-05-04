Фінляндія звернулась до України після інциденту з БпЛА

У свою чергу Зеленський запропонував їй дронову угоду.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про неприпустимість порушення фінського повітряного простору після інциденту з дронами та обговорив це з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у телефонному коментарі виданню Yle.

Зустріч Орпо і Зеленського відбулася у неділю, 3 травня, в Єревані (Вірменія) на саміті Європейської політичної спільноти. Вранці цього ж дня Міністерство оборони Фінляндії заявило про ймовірне порушення повітряного простору країни на сході безпілотним літальним апаратом.