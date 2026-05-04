Фінляндія звернулась до України після інциденту з БпЛА
04 травня 2026, 09:35
Скриншот з відео
У свою чергу Зеленський запропонував їй дронову угоду.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про неприпустимість порушення фінського повітряного простору після інциденту з дронами та обговорив це з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив у телефонному коментарі виданню Yle.
Зустріч Орпо і Зеленського відбулася у неділю, 3 травня, в Єревані (Вірменія) на саміті Європейської політичної спільноти. Вранці цього ж дня Міністерство оборони Фінляндії заявило про ймовірне порушення повітряного простору країни на сході безпілотним літальним апаратом.
"У неділю Повітряні сили зафіксували безпілотник у районі Віролахті поблизу кордону з росією. Модель або походження апарата не встановлені", – йдеться у повідомленні.
Як пише Yle, прем’єр країни наголосив, що під час розмови із Зеленським він заявив: попри підтримку України і розуміння її "права на самозахист", такі випадки є серйозними і неприйнятними. Орпо зазначив, що фінська влада має повну інформацію про інцидент і уважно стежить за ситуацією. За його словами, країна має належні можливості для контролю повітряного простору і планує додатково посилити захист найближчим часом.
Він також висловив сподівання, що після переговорів українська сторона буде уважнішою, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Водночас прем’єр підкреслив, що забезпечити повний захист від дронів наразі неможливо.
Зеленський опублікував відео зустрічі у Telegram. На кадрах він та Орпо обіймаються і тиснуть один одному руки, а також обговорюють питання за столом переговорів.
За словами президента, він подякував за нещодавнє рішення Фінляндії виділити додаткові $300 млн на оборонну підтримку України та запропонував прем’єр-міністру зміцнити двостороннє партнерство шляхом підписання угоди у форматі Drone Deal.