НАТО переглядає підхід до озброєнь через досвід війни в Україні – Reuters

06 травня 2026, 20:54
Досвід війни в Україні показав перевагу простих, дешевших і швидких у виробництві озброєнь над складними та дорогими системами.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що досвід війни в Україні змушує Альянс пришвидшити оборонні розробки та переглянути підходи до створення озброєнь. 

За його словами, пріоритет має зміститися від складних і ідеальних систем до рішень, які можна швидко виробляти та ефективно застосовувати в реальних бойових умовах, пише Reuters

Війна росії проти України стала для оборонної промисловості Заходу ключовим сигналом про необхідність зміни пріоритетів. Головний висновок полягає в тому, що на сучасному полі бою вирішальними є не технологічна досконалість, а доступність озброєнь, їх масштабованість і швидка готовність до використання.

Експерти зазначають, що надмірна орієнтація на високотехнологічні та складні системи часто призводить до затримок у виробництві та дефіциту озброєнь, що є критичним у умовах активних бойових дій.

Подібну думку поділяють і представники оборонної індустрії. Зокрема, генеральний менеджер Robin Radar USA Крістіан Брост наголосив, що недостатньо досконале рішення сьогодні краще, ніж ідеальне завтра. Його компанія розробляє радари для виявлення дронів, які вже використовуються Україною та партнерами США. За його словами, український досвід доводить важливість простих, недорогих і швидко масштабованих рішень.

У країнах НАТО дедалі більше уваги приділяють розвитку масових і дешевших технологій, зокрема дронів-перехоплювачів, які розглядаються як альтернатива дорогим системам протиповітряної оборони. Сам Марк Рютте раніше зазначав, що Альянс надто повільно впроваджує інновації, а прагнення до ідеалу стримує розвиток оборонних технологій.

Українські оборонні фахівці підкреслюють, що в умовах війни ключовим стає практичність: системи, які можна швидко виробляти у великих обсягах, часто ефективніші за складні й дорогі розробки. Українська модель оборонного виробництва вирізняється швидким циклом створення та модернізації озброєнь із постійним урахуванням досвіду військових.

У Європі та серед союзників по НАТО дедалі частіше говорять про необхідність нарощування виробництва недорогого озброєння. Експерти попереджають, що у разі затяжних конфліктів високотехнологічні системи можуть виявитися надто дорогими та недостатньо гнучкими для масового застосування, тому баланс між інноваціями та масштабністю виробництва стає ключовим викликом для оборонної сфери Заходу.

Зазначимо, що також Європа шукає заміну американським "Томагавкам"

 
