Туреччина заявила про активну роль у мирних переговорах щодо України

Туреччина підтримує контакти як з Україною, так і з іншими державами регіону.

Туреччина активно працює в ролі посередника у конфліктах як у своєму регіоні, так і за його межами, зокрема, бере участь у мирних переговорах щодо завершення війни між Україною та росією та продовжує підтримувати дипломатичне врегулювання конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Ми дуже активно працюємо для посередництва в кожному конфлікті в нашому регіоні та за його межами. Ми хочемо бачити розвиток і регіональний мир на Балканах, на Південному Кавказі, на Близькому Сході, в Азії та в Чорноморському регіоні. У цьому контексті ми активно беремо участь у переговорах про припинення вогню між Україною та росією", – наголосив Фідан.

Він наголосив, що Туреччина підтримує контакти як з Україною, так і з іншими державами регіону, і її політична позиція є послідовною та спрямована на забезпечення стабільності. Анкара прагне "обережно вести зовнішню політику в різних регіонах, спираючись на ті самі принципи та цінності".

Фідан також прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Сирії у квітні, заявивши, що це була "гарна зустріч".

"Я думаю, що це була гарна зустріч між трьома країнами. У нас чудові стосунки з Сирією, і ми маємо добрі стосунки з Україною вже давно. Тому я думаю, що було добре, що дві країни обговорили можливі сфери співпраці", – зауважив він.