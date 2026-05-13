Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина заявила про активну роль у мирних переговорах щодо України

13 травня 2026, 18:03
Туреччина заявила про активну роль у мирних переговорах щодо України
Фото: unian.ua
Туреччина підтримує контакти як з Україною, так і з іншими державами регіону.

Туреччина активно працює в ролі посередника у конфліктах як у своєму регіоні, так і за його межами, зокрема, бере участь у мирних переговорах щодо завершення війни між Україною та росією та продовжує підтримувати дипломатичне врегулювання конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

 "Ми дуже активно працюємо для посередництва в кожному конфлікті в нашому регіоні та за його межами. Ми хочемо бачити розвиток і регіональний мир на Балканах, на Південному Кавказі, на Близькому Сході, в Азії та в Чорноморському регіоні. У цьому контексті ми активно беремо участь у переговорах про припинення вогню між Україною та росією", – наголосив Фідан.

Він наголосив, що Туреччина підтримує контакти як з Україною, так і з іншими державами регіону, і її політична позиція є послідовною та спрямована на забезпечення стабільності. Анкара прагне "обережно вести зовнішню політику в різних регіонах, спираючись на ті самі принципи та цінності".

Фідан також прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Сирії у квітні,  заявивши, що це була "гарна зустріч".

"Я думаю, що це була гарна зустріч між трьома країнами. У нас чудові стосунки з Сирією, і ми маємо добрі стосунки з Україною вже давно. Тому я думаю, що було добре, що дві країни обговорили можливі сфери співпраці", – зауважив він.

Туреччинапереговоривійна в Україні

Останні матеріали

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється