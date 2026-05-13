путін знову брязкає ядерною зброєю – ISW
13 травня 2026, 11:53
путін намагається продемонструвати силу за допомогою ядерної риторики після того, як росія виявилася неспроможною гарантувати безпеку параду до 9 травня без фактичного прохання до України утриматися від ударів.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
12 травня путін заявив про нібито успішне випробування надважкої міжконтинентальної балістичної ракети RS-28 "Сармат", відомої у класифікації НАТО як SS-X-29 або SS-X-30.
Кадри випробування ракетного комплексу "Сармат" публікувало міністерство оборони росії в Telegram.
Також путін наголосив на розвитку інших ядерних систем, зокрема ракети середньої дальності "Орєшнік", підводного безпілотника "Посейдон" і крилатої ракети "Буревісник", повідомляли пропагандисти. За словами путіна, перші "Сармати" мають заступити на бойове чергування у Красноярському краї до кінця 2026 року.
Водночас аналітики ISW нагадують, що російська влада вже кілька років поспіль оголошує про швидке розгортання цих ракет – ще з 2021 року. Схожі заяви лунали й перед імовірно невдалим випробуванням "Сармата" в листопаді 2024 року.
В ISW вважають, що нинішня риторика кремля спрямована на те, щоб приховати слабкість росії, яку продемонстрували українські удари по тилових об'єктах.
"Глибокі удари України в тил виявили слабкість і нездатність росії надійно захищати свої глибокі тилові райони, включно зі своєю столицею, від цих ударів, і в підсумку росія провела значно скорочений парад",– ідеться у звіті.
На думку аналітиків ISW, кремль намагається відвернути увагу від продемонстрованої вразливості росії за допомогою заяв про ядерне озброєння і стратегічні ракетні системи. У звіті також наголошують, що безпеку параду 9 травня фактично гарантували не російські системи оборони, а рішення України не завдавати ударів по москві цього дня.