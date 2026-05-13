путін знову брязкає ядерною зброєю – ISW

путін намагається продемонструвати силу за допомогою ядерної риторики після того, як росія виявилася неспроможною гарантувати безпеку параду до 9 травня без фактичного прохання до України утриматися від ударів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

12 травня путін заявив про нібито успішне випробування надважкої міжконтинентальної балістичної ракети RS-28 "Сармат", відомої у класифікації НАТО як SS-X-29 або SS-X-30.

Також путін наголосив на розвитку інших ядерних систем, зокрема ракети середньої дальності "Орєшнік", підводного безпілотника "Посейдон" і крилатої ракети "Буревісник", повідомляли пропагандисти. За словами путіна, перші "Сармати" мають заступити на бойове чергування у Красноярському краї до кінця 2026 року.