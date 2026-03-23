Єврокомісія відреагувала на дані про "злив" переговорів ЄС росії

На тлі повідомлень у ЗМІ про те, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто злив зміст обговорень під час міністерських зустрічей ЄС Сергію Лаврову, Єврокомісія висловила стурбованість і запросила роз’яснення від Будапешта.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Хіппер на брифінгу в Брюсселі, передає Укрінформ.

"Повідомлення про те, що міністр закордонних справ Угорщини нібито розкрив своєму російському колезі інформацію із закритої дискусії на рівні міністрів у Раді ЄС, викликають серйозне занепокоєння. Довірчі відносини між державами-членами та між ними і євроінституцією є основоположними для роботи ЄС, і ми очікуємо, що уряд Угорщини надасть роз’яснення", — сказала вона.

На брифінгу не надали жодних додаткових деталей, зокрема кому і ким було надіслано відповідний запит. Крім того, речники Єврокомісії не коментували, чи будуть розпочаті якісь внутрішні розслідування або чи будуть посилені протоколи безпеки на зустрічах. Вони послались на необхідність уточнення початкових повідомлень.

На запитання, чи Європейська комісія обмежила доступ Будапешта до інформації, що циркулює в виконавчому органі ЄС, Хіппер зазначила, що повідомлення у ЗМІ залишаються на рівні непідтверджених звинувачень. Вона додала, що Єврокомісія "щодня контактує з усіма державами-членами" з широкого кола питань.

21 березня видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу.