Ендрю Таннер традиційно має власне пояснення чому лідери Заходу так бояться перемоги України над росією, а західна преса всіма силами намагається применшити успіхи та результати української наступальної операції в Курській області.

Протягом останніх кількох тижнів було цікаво спостерігати, як в американській пресі постійно з'являються новини, які вказують на те, що наступ України на росію був помилкою. Переговори, що мали на меті зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру, нібито були провалені, як і знищена будь-яка надія на переговори про припинення вогню в найближчій перспективі. Раптом Пентагон починає розмахувати фантастичними ракетами JASSM перед Україною, хоча майже гарантовано, що доставка буде затримуватися знову і знову або перетвориться на партизанський футбол.

Крім того, у багатьох характеристиках української кампанії на Курській дузі міститься натяк на те, що ці дикі українці насправді можуть бути трохи божевільними. Знову ж таки, це тонко, але методика така ж, як і тоді, коли впливову особу в США звинувачують у насильстві над дружиною. Занадто багато клопоту, щоб переслідувати це, поки когось не вб'ють.

Останнім часом американські ЗМІ висвітлювали всю кампанію, використовуючи тактику заперечення – тактику, яка використовується для перемоги в дебатах, коли опонента ставлять під такий великий сумнів, що всі його ідеї здаються непідтвердженими. Часто це відбувається у формі того, що якийсь нібито експерт пропонує довжелезний список причин, чому будь-яка запропонована дія буде складною або може зіткнутися з проблемами. Це психологічна гра, мета якої – змусити опонента виглядати непідготовленим або нерозумним і таким чином засудити все, за що він виступає.

Заперечення – це звичайна гра в американському суспільстві, до якої вдаються, особливо коли план може поставити під загрозу чиїсь інтереси. Америка перетворилася на олігархію стейкхолдерів, де місце за столом – це влада, адже це означає, що ви можете сповільнити або накласти вето на будь-яку політику, яка вас нервує. Єдине правило – ніколи не перевертати сам стіл, занадто сильно розгойдуючи човни.

Це один з головних інструментів для перемоги над політичними пропозиціями, які не подобаються впливовим особам у політичній машині США. Прикметно, що приблизно до вересня 2022 року Україна не могла зробити нічого поганого, а допомога НАТО, а також те, що у путіна закінчаться ракети або він помре з природних причин, були налаштовані на те, що Крим буде звільнений з дня на день. Потім, коли Україна довела, що може перемогти і скинути путіна, американські лідери дуже занепокоїлися.

Люди часто сприймають дивний спосіб функціонування американської політичної системи як доказ змови, але правда набагато похмуріша. Ринок інформації – це не обов'язково про виробництво якісних товарів, а про їхнє сприйняття. Впровадити змову важко; набагато простіше змусити багатьох людей повірити в те, чому вони вже хотіли б вірити, – набагато простіше. Створіть середовище, в якому певні переконання є більш прийнятними, ніж інші, і ви отримаєте величезний вплив на суспільний дискурс.

На щастя для пропагандистів у всьому світі, сприйняття інформації людьми часто має більше значення, ніж будь-що інше. Крім того, якщо достатня кількість людей говорить, що щось є правдою, то для суспільства в цілому це так і є. Віра може мати матеріальні наслідки – ось вам, хибна філософська дихотомія між моральним і матеріальним!

Для істориків звично говорити про бліцкриг, наприклад, не згадуючи, що цей термін був вигаданий американцем і застосовувався до способу ведення війни, який німці насправді ніколи не практикували. Але вражаюча поразка французів і британців у 1940 році була шоком такого роду, що вимагала публічного пояснення: визнання того, що ці дві світові колоніальні держави були фактично випереджені та переможені силою, яка поступалася їм, не було популярним після того, як війна була виграна.

Тож просту швидкість німецького просування до Ла-Маншу було зручно сприйняти як доказ того, що німці винайшли радикально новий метод ведення війни. Краще програти через це, ніж через те, що можна прирівняти до професійної недбалості цілого покоління військових і політичних лідерів.

Не дивно, що люди вірять у теорії змови, коли так багато з того, що називається історією, виявляється тонко завуальованою міфологією. Тепер розглянемо, чому люди насправді споживають новини. Так, більшість з нас поділяє природне бажання дізнаватися про світ, але чи шукаємо ми і чи платимо ми за джерела, які дають нам повну, неприкрашену наукову правду? Ні, тому що це нудно для більшості людей. Я ціную, що багато людей отримують щось від цього блогу, але більшість ніколи цього не зробить, тому що для більшості людей читати його – це робота.

Якщо ви хочете поговорити про контрасти, вкорінені у викривленому сприйнятті, зверніть увагу на постійні розбіжності між тим, як США ставляться до допомоги Україні та Ізраїлю. Зверніть увагу, як військові операції однієї країни залишають по собі тотальне спустошення, незважаючи на те, що її ворог не здатен завдати такого ж болю, в той час як інша щиро дотримується законів, що регулюють гуманне ведення війни?

Я розумію, що люди все ще гинуть, але такі правила, як вжиття всіх заходів, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, – це все, що дійсно відрізняє одного комбатанта від іншого. Це твердження не має нічого спільного з так званою теорією справедливої війни, яка є лише ще одним способом сказати, що влада в США вирішує, що для них справедливо робити з усіма іншими. Це просте твердження про людську природу: більшість з нас відкидає сторону, яка завдає найбільшої видимої шкоди. Корінь того, чому багато людей так розлючені тим, що робить Ізраїль в Газі, – це обурення безглуздою смертю дітей, а не антисемітизм.

Антисемітизмом є думка про те, що Ізраїль може так поводитися, стверджуючи, що діє від імені єврейського народу в усьому світі, не наражаючи його на небезпеку. Яким би не було ваше виправдання, якщо ви поводитеся як монстр, люди будуть ставитися до вас як до монстра. І вибачте, американці, але цей квазі-сакральний альянс з Ізраїлем має лише один шлях. Він давно застарів і став серйозною загрозою для безпеки, в основному завдяки повній зневазі Ізраїлю до законів війни.

У США проізраїльські лобістські групи активно працюють над тим, щоб підірвати права американців, передбачені Першою поправкою, і атакувати політиків, з якими вони не згодні, таким чином, що агенти путіна або Сі можуть тільки мріяти з їх брехливою рекламою на Facebook (а чи є ще якісь інші види?). Але чи хвилює це ЗМІ? Ні - і це робить путіну послугу. І його приятелю Нетаньяху теж.

Тим часом, є Україна. Якщо відкинути моральну сторону справи, оскільки американські лідери чітко поставили американське (якщо ви не живете в Україні або вас не захопила росія) та ізраїльське життя понад усе, Україна знищує обладнання вартістю мільярди доларів, на яке США в іншому випадку довелося б витратити трильйони протягом наступних кількох десятиліть, щоб бути готовими до стримування або поразки. Зараз я ні на секунду не сумніваюся, що США не мають того, що потрібно для ведення або перемоги у війні, і ніколи не матимуть. Зараз це лише бренд. Але Пентагон планує робити вигляд, що це не так, як я гадаю, і тому факт залишається фактом: шкода, завдана військовій машині й промисловості путіна зараз, є чистим здобутком для американської національної безпеки на десятиліття вперед.

Виникає питання – в чому корінь цієї грубої нерівності? Звідки такі обурливі подвійні стандарти щодо підтримки України та Ізраїлю? Як можна миритися з тим, що Україна змушена воювати з обмеженнями щодо дальності польоту ракет на територію агресора, який майже щодня вбиває мирних жителів, в той час як Ізраїль може вбивати десятки тисяч палестинців?

З тієї ж причини, якщо ви вірите, що уряди в усьому світі коли-небудь будуть боротися зі зміною клімату, пандеміями чи бідністю з наполегливістю, необхідною для того, щоб запобігти мільярду непотрібних смертей до середини століття, я можу продати вам будинок на узбережжі океану в Арізоні. Це також причина, чому західні лідери бояться Перемоги в Україні.

Трагедія глобального управління полягає в тому, що немає про що говорити. Те, що так багато професорів і мудреців називають "ліберальним міжнародним порядком" або його різновидом, є теорією, а не реальністю. Так само, як і конструкція Західної цивілізації, так само, як і Глобального Півдня та Сходу. Обидва вони насправді просто казки, частина системи переконань, яку проповідують політики на телебаченні та професори в поважних університетах, тому що це звучить приємно для людей по правий бік метафоричного розриву.

Всі країни, незалежно від того, чи є їхні режими демократичними або автократичними, орієнтованими на експансію або розвиток, по суті, однакові. Вони є самовідтворюваними соціальними організмами, що являють собою не більше, ніж претензії на владу, які люди в них терплять доти, доки вони надають певні корисні послуги.

Той, хто пережив кінець холодної війни, війну з тероризмом, а тепер, здавалося б, невблаганний рух до холодної війни 2.0, був підданий дико спотвореному уявленню про те, як працює геополітика. Немає ніякого змагання між автократією і демократією, ніякого протистояння між Сходом і Заходом з Півднем, що опинився посередині. Існує лише набір з кількох сотень великих і малих країн – багато з яких, такі великі як росія, США та Індія, мають намір самі стати кожна кількома країнами – і всі вони прокладають свій шлях через уламки європейської колоніальної системи.

Деякі історичні тенденції потребують тривалого часу для того, щоб проявитися. У 1900 році майже на весь світ претендувала європейська колоніальна держава або країна, яка колись була колонією. Відтоді, як європейці це підірвали, кількість країн зросла. Імперії є застарілими і некерованими, пережитками вмираючої епохи. Вони завжди були такими, але зараз це стало ще більш очевидним.

Однак ніхто не сказав про це лідерам росії чи США, а можливо, й Індії чи Китаю. Те ж саме можна сказати і про кількох американських керівників. Деякі країни, автократичні чи демократичні, орієнтовані на експансію, тому що правлячий режим вважає, що така позиція слугує його прагненню накопичити більше влади. Однак дії країни завжди приймаються з урахуванням ймовірних наслідків, включаючи реакцію інших країн, особливо більш потужних.

Таким чином, геополітика набуває форми танцю, члени режимів починають бачити себе як певну спільноту. І так воно і є, адже вони складаються з людей, які стикаються зі схожими викликами, тому вони виробляють спільну мову. Більшість з них мають менше свободи дій, ніж вони вдають, але дії, які здійснюються, як правило, мають велику інерцію, що використовується як сигнали для калібрування майбутньої поведінки на довгі роки вперед.

Вони також схильні вважати себе відмінними від решти, а свої сакральні знання надто складними для розуміння простими смертними. Тому вони розповідають нам усім історії, часто спрощені, покликані задовольнити чиїсь інтереси.

Спрощений наратив про холодну війну 2.0, який так багато хто сприймає, є цілеспрямованим брендингом, покликаним зафіксувати десятиліття марних військових витрат на обладнання, яке вже функціонально застаріло і використовується за доктриною, яка є ще більш застарілою. Те, що Ейзенхауер називав Військово-промисловим комплексом, сьогодні є Військово-промислово-медійною машиною, самовідтворюваним організмом, який процвітає завдяки створенню уявлення про військову цінність.

Лихо їй, якщо вона коли-небудь буде по-справжньому перевірена. Невдачі путіна на шляху до Києва були передбачені нездатністю США перемогти повстанців в Іраку чи Афганістані, хоча путін виніс зовсім не той урок.

Американська Військово-промислово-медійна машина – це альянс гігантських оборонних і технологічних компаній, які наймають політиків і експертів для ведення безперервної когнітивної та інформаційної війни, покликаної зберегти надзвичайно прибутковий статус-кво назавжди. Практично ідентичний союзу між промисловістю і державою, який розвалив СРСР, він продовжуватиме роз'їдати США, спрямовуючи 50% або більше всього федерального дискреційного фінансування, з яким Конгрес може грати, на набір інституцій, які, ймовірно, програють українській третій штурмовій бригаді, якщо вона спробує завоювати світ за кілька років.

Після десятиліть вдавання, що влада США всюди і їй неможливо протистояти, висмоктуючи трильйони доларів платників податків, бенефіціари найепічнішої афери в історії людства не бажають відмовлятися від того, що вони мають. Їхня мета – зробити все можливе, щоб 1992 рік тривав якомога довше.

Це включає в себе, боюся сказати, відмову передати Україні все необхідне обладнання або ліцензію на його використання на власний розсуд. Завжди будуть нові спроби тихо натиснути на Україну, щоб вона визнала, що путін нікуди не дінеться, і тому, що він так наполягає на цьому, Україні доведеться відмовитися від Криму.

Цей жалюгідний план просто не спрацює. Курська кампанія України зруйнувала ілюзії, які підтримують владу путіна, але вона також зруйнувала більшість ілюзій, які тримають лідерів західного світу в бізнесі. Україна є більш надійним захисником демократії та справжнім лідером вільного світу, якщо хтось має право претендувати на цей титул. Саме Україна, а не США, вчитиме майбутніх військових лідерів у всьому світі.

На Близькому Сході зазвичай спрацьовує стандартний спосіб миротворчості через уповільнення всього, що відбувається, і чомусь здається, що зараз це правильно, тому що жоден з режимів насправді не хоче війни, окрім Хамасу, який зараз знову став партизанським угрупуванням, навіть якщо його вже не можна знищити в матеріальному сенсі. Іран і Хезболла люблять свою маленьку захисну гру, вдаючи, що вони протистоять великому поганому Ізраїлю, при цьому ретельно дотримуючись певних правил. Навіть коли Ізраїль їх порушує, ніхто не хоче розв'язувати повномасштабну війну.

Хоча Газу продовжують безжально обстрілювати, Іран, схоже, досить щасливий, щоб вхопитися за переговори про припинення вогню, які Байден дозволяє затягувати, щоб дати Нетаньяху час вбити Сінвара і оголосити про перемогу, а Тегерану – привід для непрямої відплати за вбивство лідера Хамасу там. Якщо пощастить, цей трюк спрацює, врятувавши принаймні частину заручників і позбавивши Газу кількох тижнів війни – до того моменту, коли перемир'я неминуче порушиться після того, як Нетаньяху вирішить, що Хамас порушив угоду. Війна між Ізраїлем та Іраном може тліти доти, доки Трамп не повернеться до влади, а його передбачуваний ізоляціонізм майже напевно зазнає краху у випадку з Іраном, якщо не з Тайванем чи Україною.

Що стосується виборів у США, то тут мало що можна сказати. Мій постійний прогноз залишається незмінним: Трамп отримає мінімальну перемогу в колегії виборщиків, якщо збережеться тенденція минулих виборів. Якщо ж він відстане і з невеликою перевагою програє, то докладе всіх зусиль, щоб Верховний суд призначив вибори Президента до Конгресу, де у нього є всі шанси бути обраним... з Волзом на посаді віцепрезидента.

Гарріс має перемогти з достатньо великим відривом, щоб унеможливити передвиборчі махінації та мінімізувати ймовірність втручання Верховного суду. І поки що виглядає так, що її кампанія буде схожа на солодку феєрію диснеївських коміксів, насичену "флюїдами", але легку на змістовну політику. Боротьба з завищенням цін звучить добре, доки ви: А) не подивитеся на дані і не побачите, що найгіршими порушниками є комунальні підприємства, які регулюються урядом; і Б) не зрозумієте, що республіканці перевернуть цю риторику з ніг на голову і наполягатимуть на тому, що федеральний уряд хоче вказувати вашій мамі і татові, як вести бізнес.

Тож удачі вам з цим. Ось що трапляється, коли ваша партія вирішила обслуговувати насамперед освічених мешканців передмістя з вищою освітою. Радість добре продається людям з достатнім доходом, щоб заплатити за неї.

Висновок. За попередній тиждень керівництво в Києві підтвердило масштаби та наміри Курської кампанії. Якщо підсумувати, то це те саме, що й операції України у 2022 році: завдати максимальних втрат.

Всупереч міфам про росію, поширеним в англомовних ЗМІ, путін не може вести цю війну вічно. Новобранців знову не вистачає, а рівень втрат перевищує рівень заміни. Старі радянські склади більш ніж наполовину порожні, якість більшості російського спорядження неухильно знижується.

Так виглядають ранні стадії метаболічного колапсу. Повернення до 1992 року неможливе, що доводить реакція союзників на вторгнення України під Курськом, а саме це було метою політиків у Вашингтоні та Берліні з першого дня.

Це головна причина, чому неймовірний успіх України здебільшого похований у висвітленні американської преси, занурений у банальні ритуали американської політичної клоунади. Майбутні Володарі Всесвіту нічого не контролюють, реагуючи на події, що виходять за межі їхнього розуміння. Тим часом, солдати в Україні насправді творять історію, змінюючи світ своєю безперервною жертвою крові в конфлікті, якого ніколи не повинно було бути.

Героям слава! Героям Слава! Героям слава!

Знову і знову кидаючи виклик світовим очікуванням, Україна відкриває майбутнє для всіх нас. Українці дарують усьому світові бачення того, як це виглядає, коли кожен згуртовано і з силою викриває блеф сильних світу цього.

Ось чому реальна історія того, чого Україна досягла за останні роки, не повинна потрапляти на перші шпальти газет. Справжнє розширення можливостей, бачення справжньої солідарності в захисті справжньої свободи – це те, що боротьба України пропонує кожному. Це, а також демократизована бойова сила, що стала можливою завдяки мережевій ері, загрожує породити справжню світову революцію, яка вирве владу у автократів звідусіль – включно з технократичними візирами, що заполонили надто багато демократичних країн.

Вони колонізували науку, видаючи прості інституційні настанови за обов'язкову теорію. У цьому процесі вони стали сліпими до джерел власної загибелі.

Але вони відчувають, що в Україні відбувається щось неконтрольоване. І вони бояться. Як і повинно бути.

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