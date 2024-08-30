Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер пропонує свій аналіз Курського наступу, де він виокремлює стратегічні та оперативні цілі та підбиває оперативні результати станом на 17 днів цієї операції. Він також провів цікавий історичний екскурс, в якому порівняв українським наступ у Курській області з "бліцкригом" німецької армії проти союзних французько-британських сил у 1941 році, коли вони прорвали оборону під французьким Седаном. Таннер обережно натякає, що Курський наступ міг би мати такі ж наслідки для "переконання" влади супротивника, як мав німецький прорив на французькі еліти. Україні тільки потрібно більше ресурсів для цього.

Розвіявши старі міфи часів "Вежі зі слонової кістки" про російський суверенітет, Україна змінила те, що експерти вважали неможливим для маленької країни, яка воює з наддержавою. Це матиме наслідки.

Курська область – 17 днів потому. Україна сформувала два ударні кулаки

Замість того, щоб просуватися вглиб ворожої території, українські війська провели позаминулий тиждень, відбиваючи підкріплення росіян, що спускалися по автошляхах. Як наслідок, зона української активності помітно не розширилася, незважаючи на численні бої, що точаться в межах десяти кілометрів від безпечної зони України.

Цього тижня Сирський провів брифінг, на якому продемонстрував застарілу оперативну карту, яка багато в чому підтвердила, де саме діяли українські війська протягом перших двох тижнів. Відповідно, підтверджена територія часткового контролю України була зменшена, а регіон, позначений як повністю підконтрольний Україні, збільшився.

Позаминулого тижня українське командування працювало над заповненням прогалин між своїми передовими підрозділами. Очевидно, що численні російські підрозділи розміром від відділення до взводу були оточені та ізольовані швидким українським просуванням. Це означає, що деякі українські війська змушені систематично зачищати захоплену територію, у той час як інші ведуть боротьбу з ворожим підкріпленням, що прибуває.

Базове зображення від UA Map. Синім кольором позначено тилові та безпечні зони, стрілками – вилазки для зіткнення з ворожими силами. Дислокація противника – червоним. Пунктирні стрілки показують ймовірні українські атаки, синя пунктирна лінія позначає периметр для "Вільного Курська" протягом зими. Жовті квадратики – ключові зони заборони дронів. Ізолюйте орків і знищіть їх...

Окрім сильного бажання протриматися допоки путін не зосередить достатньо бойової потужності, щоб відтіснити їх, дії України також свідчать про постійне нарощування власної сили. Це означає здатність швидко відсунути лінію фронту в потрібний момент – в ідеалі, в момент, коли російські війська зазнають поразки, а підкріплення ще в дорозі.

Корисно думати про українське вторгнення як таке, що складається з чотирьох зон. Є найбільш безпечний регіон, де українські солдати перебувають вже майже два тижні, включно із західними околицями Суджі, куди змогли потрапити журналісти. Тут безперешкодно проходять колони матеріально-технічного забезпечення. Далі йде військовий тил, територія, яка вважається безпечною щодо присутності великих ворожих підрозділів, але небезпеку становлять невеликі ізольовані групи та будь-який артилерійський вогонь, який вони можуть викликати.

За ним розташовується зона активних бойових дій. За кілька кілометрів від цієї високо динамічної та суперечливої зони знаходиться те, що можна назвати зоною розриву. Тут українські безпілотники блукають у небі, безжально вражаючи логістику орків та колони підкріплень, які намагаються дістатися фронту. Між атаками безпілотників і HIMARS російські батальйони, які намагаються дістатися до зони зіткнення, виявляються пошкодженими і дезорганізованими, вразливими до українських засідок.

Ризик нападу в цій схемі залежить від місця розташування. Чим більше простору підпадає під категорію переважно безпечної території або військового тилу, тим більше місця для розосередження елементів підтримки, щоб вони не були такими вразливими, і тим більший обсяг роботи вони можуть виконати. Наведення мостів є надзвичайно складним завданням саме тому, що вимагає великої кількості вразливого обладнання, яке використовується підготовленими фахівцями. У будь-якій битві є дві групи людей, яких я хотів би нейтралізувати найбільше: розвідники та інженери. Коли ворог сліпий і безпорадний, він зазвичай стає легкою здобиччю. Навіть якщо кремлівська пропаганда переключилася на те, щоб робити вигляд, що бої під Курськом не є великою проблемою, путінська ФСБ, яка тримає оборону, не ігнорує загрозу. Найбільш інтенсивні контратаки орків були спрямовані на Суджу зі сходу, а підкріплення з Харківщини змогли відносно легко дістатися до району Гір'ї-Білиці. Раптовий наступ київських військ на схід від Суджі у цей регіон тиждень тому призвів до того, що вони окопалися вздовж річки Псел, що ускладнило контратаку рашистів по найкоротшому шляху з Бєлгорода до Суджі.

Курська область – схід, день 17. Поточні позиції, потенційне розширення.

Загалом, схоже, що Україна сформувала два ударні кулаки на Курській дузі. Один діє як щит уздовж східної дуги сектора, поглинаючи найсильніші контратаки противника і водночас повільно просуваючись до хороших оборонних позицій. Інший кулак активно намагається розширитися на захід до річки Сейм в районі Рильська і Глушково і на північний захід до траси Рильськ-Курськ.

На противагу цьому, москва, за повідомленнями, сформувала три угруповання, по одному на схід, північ і захід. Важкі бої ведуться в Гір'ї і Білиці, а також у Семенкові і Мартинівці, причому остання є місцем багатьох інтенсивних контратак орків уздовж траси Курськ-Суджа. Велике Солдатське, розташоване ближче до Курська вздовж цього шляху, також є об'єктом боротьби.

На північ від Суджі інша група намагається стримати Україну вздовж дороги на Льгов біля Кромських Биків. Ця група намагається підтримувати зв'язок з підрозділами орків, що утримували Кореневе вздовж траси Рильськ-Суджа, але українські десантно-штурмові війська активно роз'єднують їх.

На західному фланзі Україна явно налаштована досягти подальшого прогресу. Принаймні зайняти ділянку між річкою Сейм і міжнародним кордоном у Глушківському районі. Навіть якщо Україна ніколи не візьме Кореневе або не наблизиться до Рильська, вона повинна зменшити загрозу західному флангу вторгнення, щоб утримати його.

Це пояснює рішучі зусилля України, спрямовані на те, щоб знищити мости через річку, як існуючі, так і серію понтонних, які російські інженери намагаються побудувати і підтримувати в належному стані.

Будь-який тип мосту вразливий до правильного боєприпасу: HIMARS чудово справляється з понтонами, а планерні бомби JDAM, які доставляють українські літаки-розвідники, здатні зруйнувати залізобетонні прогони. Однак Україна втрачає літаки, які виконують ці завдання, що означає необхідність використання українських F-16 для допомоги у радіоелектронній боротьбі.

Повноцінний батальйон орків чисельністю понад тисячу солдатів ризикує бути ізольованим на південь від Сейму. Ба більше, москва, очевидно, перекидає туди ще один батальйон повітряно-десантних військ, щоб утримати лінію фронту. Оскільки українські війська ініціюють ще один наступ на цей район із заходу, вимушений відступ росіян виглядає дуже ймовірним.

Курськ – захід, день 17. Поточні та потенційні переміщення і приблизні позиції. Буквами позначені ключові назви населених пунктів – Суджа, Кореневе, Рильськ, Льгов, Глушково. Зверніть увагу, як Україна захоплює шматки висот.

Україна повинна бути в змозі захистити й утримувати цю територію з досить невеликою кількістю солдатів. Зайняття південного берега Сейму дасть можливість українським диверсійним групам прослизнути через нього і посіяти хаос – якщо вони цього ще не зробили. Північний берег Сейму має досить пристойне прикриття, але він буде повністю під українським вогневим контролем, як і дороги з боку Рильська. Пам'ятайте: все, що позначено на двох останніх картах, знаходиться в зоні досяжності БПЛА.

Це дозволить Україні продовжувати згортати оборону московського кордону і загрожувати Рильську із заходу. Якщо українські сили зможуть повністю зачистити Кореневе, Рильськ можна буде повільно відрізати і сформувати цілісну українську лінію оборони на півночі і сході. Сейм стане хорошим оборонним рубежем проти майбутніх атак з курського напрямку, а будь-яка спроба московитів прорватися з півночі наштовхнеться на проблеми, оскільки основні логістичні шляхи в цій місцевості проходять прямо біля кордону.

Шосе від Льгова до Рильська проходить переважно рівнинною місцевістю на відстані понад п'ятнадцять кілометрів на схід від останнього, і з урахуванням того, що українські війська вже перебувають у більш пересіченій місцевості на півдні, якщо вони також зможуть зайняти ліси на північний схід від Рильська, підступи до Льгова стануть ще більш смертоносною зоною ураження.

У певний момент українські сили виснажаться і будуть змушені перейти до оборони. Дуже важливо, щоб Україна зайняла хороші оборонні позиції до цього моменту. Те, де вони знаходяться зараз, поки що підходить, але в довгостроковій перспективі оборонятися з трьох різних флангів дуже важко. Як і в організмі, площа поверхні, яку військове формування повинно контролювати і захищати, має прямий вплив на те, наскільки ефективно воно може застосовувати бойову силу.

Для того, щоб жертви, пов'язані з цією операцією, були максимально виправдані, кінцевою метою України має стати створення ефективного механізму для майбутнього знищення бойової потужності росії. Ось чому я все ще очікую значних зусиль з боку України, спрямованих на розширення "Вільного Курська" на захід, поки ціна не стане занадто високою.

Перша і найбільш критична фаза операції завершилася і з приголомшливим успіхом. Україна зрозуміла, як використати весь набір інструментів, що є в її розпорядженні, особливо ті, що призначені для засліплення російських офіцерів шляхом знищення їхніх розвідувальних безпілотників, щоб повторити той мобільний успіх, який забезпечив Німеччині перемогу над союзниками у 1940 році.

Це не означає, що ціна не була болючою. Деякі українські підрозділи в таких боях неминуче будуть ізольовані і знищені.

Але зараз з'являються жахливі кадри, зняті українськими десантно-штурмовими підрозділами, коли вони розбирали уламки орківських вантажівок, забитих трупами.

Ознака того, що чекає на нас попереду. Середньостатистичний російський солдат сьогодні має більше шансів пережити ще один похід на кремль, ніж залишити Україну цілим і неушкодженим. Коли достатньо людей зрозуміють це – бережись, владіміре.

Франція переможена. Шок, який змінив світ

Напад на Францію безпосередньо перед початком зими, коли найкращі дивізії Німеччини були здебільшого нездатні до активних дій, був, у будь-якому випадку, ідіотським. Настільки, що навіть Гітлер нарешті побачив сенс, погоджуючись на затримки кожні кілька тижнів, поки не стало очевидно, що нічого не може статися до весни.

Навіть тоді залишалося незрозумілим, на що німці могли сподіватися, зіткнувшись із об'єднаною силою французької армії та британських експедиційних сил. Оскільки лінія Мажино вздовж франко-німецького кордону була занадто складною для швидкого прориву, німецькі сили не мали іншого вибору, як обійти її через Бельгію.

Початковий план битви, представлений Гітлеру, не задовольняв нікого; досі залишається певна невизначеність щодо того, чи вищі німецькі офіцери насправді хотіли, щоб план виглядав погано в надії, що Гітлер повністю відмовиться від нього. За словами військових професіоналів, які мусили працювати на нього, він часто захоплювався ідеями, розвивав їх, а потім нудьгував або відволікався на щось нове.

На жаль для французів, офіцери середньої ланки, такі як Гудеріан і Манштейн, працювали над цією проблемою зі своїми штабами з жовтня. Вони знали, що є лише одне рішення: порушити основне припущення про те, що Німеччина могла б зробити. Це означало відправити свої найбільш мобільні дивізії, здатні підтримувати швидке просування завдяки наявності вантажівок замість коней, саме туди, де французи не очікували такого потужного удару через особливості місцевості.

З Вікісховища, для ілюстрації. Седан внизу в центрі, на північний захід від Вердена вздовж річки Маас.

З усіх сторін розуміли можливість німецького нападу через гористий регіон Арденн вздовж долини річки Маас. Однак вище французьке військове керівництво вважало, що небезпека проведення великої кількості військ через місцевість, де вони мали б покладатися на обмежену кількість доріг, які легко заблокувати, була занадто серйозною. Навіть якби вони це зробили, лінія річки Маас, що проходить за 100 км від німецького кордону, слугувала б логічним пунктом блокування, продовжуючись на південь від запланованої оборонної лінії в центральній Бельгії.

Більшість їхніх колег у Німеччині погоджувалися з цим. Однак Манштейн і Гудеріан усвідомлювали просту силу плану союзників і розуміли марність прямого зіткнення. План, розроблений Манштейном і Гудеріаном, передбачав марш до Ла-Маншу великим фланговим ударом, покладаючись на швидкість для створення блокуючої лінії поперек французьких ліній постачання, перш ніж Франція зможе відправити нову хвилю солдатів, знятих з лінії Мажино.

Поки тривали дебати взимку 1940 року, німецький офіцер, який ніс чернетку планів у тому вигляді, в якому вони були, випадково приземлився в Бельгії. Хоча союзники сумнівалися в їхній достовірності, німці вирішили, що їм доведеться внести зміни.

Завдяки вмілому бюрократичному маневруванню план Манштейна був доведений до відома Гітлера, і той вхопився за новий план. Необхідність оновлення розкритого плану добре поєднувалася з можливістю змусити французів і британців реагувати так, як німці могли передбачити. Якби їх заохотили думати, що Німеччина діє настільки нерозумно, раптовий напад через Арденни мав би ще більший вплив.

Коли операція почалася 9 травня, рух незабаром застопорився в Арденнах. Прорив через ліс не був легкою прогулянкою, бельгійська та французька легка піхота турбували німців під час вимушеного відступу. Люксембург впав без бою – очевидно, було божевіллям для кількох жандармів чинити опір – і броньований авангард Гудеріана за чотири дні подолав сто кілометрів, досягнувши Мааса від Намюра до Седана.

Французькі сили в цьому районі одразу зрозуміли, що це великий задум, але Париж повільно реагував. Відповідно до плану, велике німецьке угруповання одночасно вдарило по Бельгії та Нідерландах. Французькі та британські сили розгорнулися для протидії згідно з власним планом, але зіткнулися з потужним опором німецьких ВПС. Вони зосередили свої зусилля на боях на північ від Арденн, щоб посилити враження, що це головний напрямок атаки.

Відволікшись, французькі бомбардувальники втратили чудову можливість розгромити здебільшого незахищені колони німецьких транспортних засобів, що рухалися на захід до франко-бельгійського кордону.

Париж наказав резервам утримувати лінію Маасу, але недооцінив, наскільки жорстокою буде німецька атака при переправі через річку. Повний бронетанковий корпус бився в авангарді у Битві при Седані, витративши лише три дні на розгром французьких захисників і встановлення контролю над протилежним берегом. Ситуація швидко вийшла з-під контролю.

Повітряна підтримка зіграла життєво важливу роль, німецькі ВПС підтримували переправу на кожному кроці своєчасними атаками пікіруючих бомбардувальників. Винищувачі та зенітні гармати прикривали плацдарм під час його захоплення, а французькі підкріплення зазнавали ударів, щойно наближалися до місця бою, що ускладнювало організацію послідовної оборони. За лідерами через Маас пішли інші німецькі бойові групи, сім із десяти німецьких бронетанкових дивізій, виділених на цей напрямок, дозволили німцям подолати опір противника.

Через тиждень, коли сили Гудеріана все ще були достатньо сильними для боротьби і пройшли майже всі французькі оборонні рубежі на захід від Маасу, Берлін почав вимагати припинення їхнього просування. Наявність радіозв'язку змусила Гітлера і вищих військових офіцерів думати, що оскільки вони дивляться на регулярно оновлювану карту поля бою, вони розуміють, що насправді відбувається. Втомлені німецькі солдати на полі бою – хоча регулярне використання амфетамінів допомагало пом'якшити ефекти у короткостроковій перспективі – могли відчути, як руйнується здатність французів до опору.

У Парижі та Лондоні масштаб катастрофи, що розгорталася, незабаром став болісно очевидним.

Їхні армії в Бельгії не могли просто розвернутися і поспішити назад до Франції. Насправді бої у Бельгії самі по собі йшли не дуже добре. Нідерландці були змушені капітулювати за кілька днів після втрати більшої частини країни, а потім зазнали відвертих терористичних нападів німецьких бомбардувальників за наказом Герінга.

Шок Черчилля, коли йому повідомили, що немає резерву для зупинки німецького прориву до Ла-Маншу, відчувається в його автобіографічній історії конфлікту. Він відверто визнавав, що це та втрата колоній у Східній Азії на користь Японії разом із парою лінкорів, відправлених для підсилення їхньої оборони на початку 1942 року, потрясли його більше, ніж будь-які інші кризи у тривалій війні – навіть Битва за Британію та блокада підводними човнами.

Гудеріан, Роммель та інші командири на місцях у Франції могли відчути свою можливість досягти повної перемоги. Вони чудово знали, що французькі сили, які відходили з лінії Мажино, загрожували їхньому флангу. Але повітряна підтримка все ще була сильною, розвідники повідомляли про мінімальний опір, піхотні дивізії просувалися, як могли, і якби операція досягла свого повного природного потенціалу, Німеччина знищила б більшу частину бойової міці союзників.

Тому вони не підкорилися прямим вказівкам стримуватися, використовуючи всі можливі хитрощі, щоб зробити еквівалент того, як хтось створює статичні звуки в телефон, щоб імітувати перешкоди перед тим, як покласти слухавку.

Результат? Німецькі війська стояли на берегах Атлантики менш ніж через тиждень після прориву лінії Маасу, більш ніж за 200 км на захід. Менш ніж через два тижні після цього залишки Британського експедиційного корпусу та французьких військ, які змогли відступити до узбережжя, були евакуйовані з Дюнкерка за допомогою цивільних суден, готових ризикнути під повітряними атаками, щоб врятувати якомога більше людей.

Зазвичай навіть історії, які детально розповідають про першу фазу Битви за Францію, завершують розповідь на цьому. Проте найважчі бої були ще попереду, німецькі сили зіткнулися з викликом просування на південь до Парижа після тижнів швидкого руху та важких боїв. Їм також довелося прорвати лінію Мажино, яка, хоча й була позбавлена військ, залишалася грізною перешкодою. У другій фазі бою загинуло більше німецьких солдатів, ніж у першій, і до підписання перемир'я перспектива продовження організованого опору загрожувала затягнути німецькі сили на роки.

Але після падіння Парижа останні залишки будь-якої волі до боротьби покинули більшість еліти Франції.

Правда полягає в тому, як довели французький Опір всередині країни, а також Вільна Франція у французьких колоніях, що французькі лідери були настільки шоковані тим, наскільки тонкою виявилася їхня влада при випробуванні, що більшість із них покинула свій власний народ. Їхні інституції зруйнувалися, і вони просто здалися, залишивши французький народ продовжувати боротьбу. Тому що коли уряд відмовляється від боротьби, його народ може не мати розкоші капітуляції. Якби москва захопила Київ у 2022 році, це сталося б і з Україною.

Країна зазнає поразки лише якщо вона сама обирає це. Всі війни, особливо тотальні, закінчуються політичними врегулюваннями, які приблизно відображають реальний баланс сил на момент їх завершення. І в кінцевому підсумку, Вільна Франція, а не Віші опинилася на стороні переможців, тому що мала союзників і ресурси, які вона могла мобілізувати, а Німеччина не могла сподіватися фізично досягти цього.

Легенда про Гітлера як військового генія, яка використовувалася для підтримки німецької громадської терпимості до військових зусиль протягом років після цього, народилася з шокуючої перемоги над Францією. Німці не йшли на війну з ентузіазмом – депресія визначала настрій, коли почалося вторгнення в Польщу. Гітлер дуже боявся, що громадська думка повернеться проти режиму, тому після поразки Франції, попри його власні найкращі зусилля, він удав, ніби прорив до Ла-Маншу був планом від самого початку. Потім з'явився якийсь американський журналіст і назвав це бліцкригом...

Курськ і Седан. Прихований зв'язок

Реакція москви на українську кампанію у Курській області нагадує реакцію Парижа, коли німецькі війська прорвалися в Арденнах. Спочатку шок, потім спроба продовжувати, ніби нічого не сталося, навіть коли політичний ґрунт зсувається. Коли щось ще зламається, путіну краще стерегтися.

Кожен режим різний, і Франція була слабкою демократією в 1940 році. Історія послідовних московських імперій свідчить, що слабкість путіна створила порожнечу, яку якась сила буде змушена заповнити. Він все одно не житиме вічно, а його хватка влади – видимий міраж. Якби еліти в його злоякісній терористичній державі не були такими боягузами, він би вже був мертвий.

І українська кампанія 2024 року, і німецька 1940-го були, озираючись назад, значною мірою передбачуваними, але ознаки були проігноровані людьми, які мали б побачити, що от-от станеться. Відверта спроба путіна вдати, що нічого серйозного не відбувається, є чітким сигналом. Він зробив те саме, коли повстав "Вагнер", а потім, уклавши угоду з Прігожиним, все одно вбив його.

На перший погляд, порівняння між Курськом і Седаном, ймовірно, звучить перебільшеним. Зрештою, Україна навряд чи прорветься на триста кілометрів на схід до Воронежа, а потім повернеться на південь, щоб захопити Ростов-на-Дону. Вона, мабуть, навіть не зробить більше, ніж забезпечить лінію Рильськ-Суджа. Простий 15-кілометровий буфер вздовж кордону від Глушкового до Суджі цілком може бути всім, що Україна утримає через кілька тижнів.

Але мета військової операції – знищити бойову міць ворога. Стратегічні наслідки, які слідують за цим, випливають зі ступеня успіху та того, наскільки це відхилилося від очікувань ворога щодо того, що мало бути можливим.

Україні не потрібно захоплювати величезний шматок території чи знищувати десяток орківських дивізій, щоб досягти того ж ефекту, що й Німеччина у 1940 році. Далеко не так. Німеччина не була демократичною країною, що боролася за своє виживання, а чудовиськом під контролем злостивого режиму, який був сповнений рішучості вбити кожного, кого мав на думці.

Просто довести здатність вдарити по російській території і захопити контроль над частиною, яку можна захистити, є політичним еквівалентом, в російському контексті, спостереження за обходом лінії Мажино. Ключовим моментом війни в Україні є демонстрація відсутності контролю путіна над власною країною.

Він посилає більше тисячі солдатів на смерть щодня, просуваючись на кілька квадратних кілометрів на Донбасі, нині спустошеному регіоні, який Україна, чесно кажучи, в суто економічному сенсі, теоретично могла б обміняти на набагато кращу землю, якби країни діяли таким чином. Україна, якби вона була справді безжальною неонацистською маріонеткою НАТО, могла б захопити Курську атомну електростанцію та склад тактичної зброї біля Бєлгорода за кілька днів.

Уявіть, якби хтось передбачив такий результат восени 2021 року. Над ними б посміялися всі серйозні вчені чи працюючі професіонали, включно зі мною. Базове припущення завжди полягало в тому, що Україна не могла б зробити з росією те, що росія зробила з Україною.

Курська кампанія України розірвала покрив загроз і блефу, на який режим путіна покладається, щоб компенсувати свої численні очевидні вразливості. Як виявилося, ядерна зброя насправді нічого не робить для захисту країни, хіба що може стримати ядерний напад. Як і хімічна зброя, вони є інструментами терору, а не політики.

Це означає, що росія не є супердержавою і ніколи нею не була. Це гігантська Північна Корея, мафіозна держава, якою керує страх перед тим, що вона може зробити, якщо дуже розлютиться. Однак, незважаючи на все це, обидві країни природньо обмежені тим фактом, що якщо вони коли-небудь виконають одну зі своїх божевільних загроз, гра закінчиться для них дуже погано.

Правильним тваринним талісманом для імперії путіна ніколи не був могутній ведмідь, а отруйна жаба. Просто не дайте їй наблизитися та ігноруйте загрозливе квакання.

Я кажу це, звісно, в суто стратегічному сенсі. В операціях мета – вбити жабу наповал, як тільки можна. Бажано без втрат. Думаю, саме це мав на увазі Сирський, коли недавно заявив в інтерв'ю, що знає, що треба робити і як це реалізувати.

Україні не вистачає лише ресурсів, щоб зробити це без втрати ще тисяч життів.

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