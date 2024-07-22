Дрони ЗСУ атакували НПЗ в російському Туапсе

В російському місті Туапсе вранці 22 липня прогриміло щонайменше 5 вибухів.

За словами очевидвців, всі вони лунали з боку місцевої нафтобази.

Про це повідомляють російські telegram-канали.

"В російському місті спрацювала система ППО, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ", - написав канал Shot

Місцеві жителі кажуть, що вибухи з боку місцевої нафтобази почали лунати приблизно в районі 3:30, всього було чути близько 5 гучних хлопків.

Раніше очевидці писали про характерні звуки польоту безпілотників.

Глава Туапсинського району заявив, що система ППО нібито вразила вісім дронів в районі Туапсе на Кубані, постраждалих немає.

Пізніше стало відомо про другу серію вибухів, яка пролунала вранці в Туапсе. Дрони атакували нафтобазу. Уламки одного зі "збитих" БПЛА впали на територію підприємства, почалася пожежа.

Ми також повідомляли, що в суботу, 20 липня, стало відомо, що в Ростовській області атаковано військовий аеродром.