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Дрони ЗСУ атакували НПЗ в російському Туапсе

22 липня 2024, 08:41
Дрони ЗСУ атакували НПЗ в російському Туапсе
Фото: firtka.if.ua
В російському місті Туапсе вранці 22 липня прогриміло щонайменше 5 вибухів.

За словами очевидвців, всі вони лунали з боку місцевої нафтобази. 

Про це повідомляють російські telegram-канали.

"В російському місті спрацювала система ППО, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ", - написав канал Shot 

Місцеві жителі кажуть, що вибухи з боку місцевої нафтобази почали лунати приблизно в районі 3:30, всього було чути близько 5 гучних хлопків. 

Раніше очевидці писали про характерні звуки польоту безпілотників. 

Глава Туапсинського району заявив, що система ППО нібито вразила вісім дронів в районі Туапсе на Кубані, постраждалих немає. 

Пізніше стало відомо про другу серію вибухів, яка пролунала вранці в Туапсе. Дрони атакували нафтобазу. Уламки одного зі "збитих" БПЛА впали на територію підприємства, почалася пожежа.

Ми також повідомляли, що в суботу, 20 липня, стало відомо, що в Ростовській області атаковано військовий аеродром.

 

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