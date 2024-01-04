Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро

Останній загадковий збій у західній інфраструктурі стався на Різдво. Незалежно від того, чи винні в цьому звичні підозрювані, демократії повинні швидко засвоїти уроки. Про це пише старша наукова співробітниця Європейської мережі лідерства та колумністка журналу Foreign Policy Елізабет Бро. Вона рекомендує західним демократіям готуватися до потужних атак на критичну інфраструктуру, вказавши як приклади порушення кабелів зв'язку в Балтійському морі, розрив газопроводу та перешкоди GPS по всьому Балтійському морі й прибережних територіях на другий день Різдва. І так, це війна не лише проти України.

У більшості країн Європи Різдво принесло трохи спокою і радості, але це тривало недовго. На другий день Різдва в регіоні Балтійського моря стався загадковий збій у широко використовуваній системі супутникового позиціонування GPS.

Можливо, ми ніколи не дізнаємося напевно, хто стояв за цим, хоча найбільш вірогідне пояснення вказує на причетність росії. Коли восени 2023 року було атаковано три лінії передачі даних та енергії на дні Балтійського моря, російські та китайські судна перебували безпосередньо над об'єктами нападу, і пізніше з'ясувалося, що китайське судно пошкодило газопровід якорем. Фінські джерела звинуватили росію в черговому нападі.

Поза тим, глушіння на другий день Різдва вкотре демонструє, що агресія може з'явитися будь-де, будь-коли і за допомогою будь-якого інструменту.

Пілоти, авіаційні ентузіасти та користувачі сайтів на кшталт GPSjam.com вперше побачили, що 26 грудня південна Швеція, північно-східна Німеччина та значна частина Польщі зазнали масштабних GPS-перешкод.

У звичайний день карта перешкод GPS в Європі на захід від росії майже виключно зеленого кольору, що означає, що рівень перешкод GPS становить 0%-2%. У кращому випадку є кілька жовтих точок, що означає рівень перешкод 2%-10%. Але 26 грудня велика ділянка суші і води між Векше на півночі, Штральзундом і Нойбранденбургом на заході, Лодзем на півдні і Білостоком на сході була червоною, що свідчить про рівень перешкод GPS понад 10%. Це був не перший випадок перешкод GPS у Північній Європі (північна Норвегія та Фінляндія постраждали раніше), але цей став найсильнішим.

Користувачі Google Maps, Apple Maps та інших сервісів визначення місцезнаходження знають, що раптове перешкоджання GPS значно ускладнює пошук, оскільки неможливо бути впевненим, що напрямок відповідає дійсності.

Але перешкоди GPS викликають роздратування не лише у пересічних громадян: вони є неприємністю для пілотів, які покладаються на GPS для навігації та посадки. Щоб бути впевненими, пілотів навчають вручну саджати літаки: тож ви можете не хвилюватися, що через такі перешкоди ваш пілот приземлиться на неіснуючій злітно-посадковій смузі.

"Наші авіатори дуже добре обізнані про потенційні перешкоди GPS у різних регіонах", – повідомив 26 грудня відділ комунікацій Finnair в інтерв'ю фінському громадському телерадіомовленню YLE. Але глушіння GPS все одно викликає занепокоєння: якщо система, на якій базується так багато економічної інфраструктури, не є надійною, то який сенс в її існуванні взагалі?

Якщо глушіння GPS стане регулярним явищем в Європі (або деінде), уряди та бізнес можуть вирішити зменшити його використання. Перехід до ручного керування був би безпечнішим, але й менш ефективним.

На третій день Різдва глушіння закінчилося так само несподівано, як і почалося. Швидкість і масштаби події переконливо свідчать про те, що це не було випадковістю. А росія, як відомо, стояла за глушінням GPS на Крайній Півночі й до вторгнення в Україну також глушила судноплавство в Чорному морі (варто зазначити, що комерційне глушіння GPS є гнітюче легким).

Так, поки не доведена провина, обвинувачений має право вважатися невинним. І винуватець атаки на Boxing Day може бути ніколи не знайдений. Збій у роботі системи GPS міг мати й іншу причину.

Але, з іншого боку, це не має значення. Важливо те, що комусь вдалося вивести з ладу GPS на великому шматку Європи. Що б ви робили, якби у вас не працювали Google Maps або ви почули в новинах, що ваш GPS заблоковано? Швидше за все, ви б дуже занепокоїлися, ризики були б описані (неправильно) в соціальних мережах, і, цілком ймовірно, деякі люди дійшли б неправильних висновків. Згадайте реакцію мешканців східного узбережжя США, коли банда зловмисників атакувала нафтопровід Colonial Pipeline у травні 2021 року: почувши новину, вони запанікували й почали запасатися бензином, що значно погіршило наслідки атаки.

Звісно, саме на такий ефект сподіваються зловмисники, які здійснюють атаки на критично важливі об'єкти національної інфраструктури. А оскільки більшість пересічних громадян не навчені готовності до кризових ситуацій або реагування на них, вони панікують або діють егоїстично, коли трапляється навіть відносно скромний інцидент.

Ось чому шведська листівка "Якщо прийде криза або війна", опублікована і надіслана в кожне домогосподарство у країні в травні 2018 року, була таким мудрим кроком. Хоча деякі міжнародні голоси звинувачували Швецію в параноїдальності, листівка була і залишається ідеальною, заснованою на здоровому глузді підготовкою до таких інцидентів, як глушіння GPS і перебої в електропостачанні (і так, війна).

З того часу кілька країн Північно-Балтійського регіону опублікували подібні інструкції, а минулого місяця уряд Великої Британії визнав силу громадян у своїй Щорічній заяві про стійкість і необхідність створення нової інституції стійкості. У Латвії старшокласники проходять обов'язкову підготовку з питань стійкості, включно з навичкою читати паперові карти.

Ліберальні демократії ніколи не зможуть повністю запобігти кожній атаці на критично важливу національну інфраструктуру. Навпаки, подальший розвиток цифрових послуг та інфраструктури зробить розвинені економіки ще більш вразливими до таких атак, і вони, можливо, ніколи не зможуть остаточно встановити особу порушника. Це, звичайно, означає, що вони також не зможуть призначити покарання.

Об'єднані експедиційні сили щойно розпочали морську ініціативу, в рамках якої 10 країн, що входять до складу угруповання, здійснюватимуть морське патрулювання підводних кабелів, але загрози критично важливій національній інфраструктурі перевищують здатність будь-якого західного уряду їх виявляти.

Це робить суспільну стійкість незамінною. Так само, як пілоти знають, що робити, якщо GPS заблоковано, решта з нас теж повинні знати, що робити у цьому випадку, і це буде не так складно, як навички, пов'язані з керуванням літаком.

Насправді, це може бути просто використання паперової карти або звернення до зустрічного про напрямок руху. Стійкість суспільства, а отже, і національна безпека починається з кожного громадянина.

Джерело: CEPA