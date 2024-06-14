росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA

Старший науковий співробітник кафедри фізики й астрономії та Центру енергетичної політики Кляйнмана в Університеті Пенсильванії, старший науковий співробітник з питань демократичної стійкості в Центрі аналізу європейської політики доктор Бенджамін Л. Шмітт та його колега, старша дослідниця Атлантичної ради Елізабет Бро закликають західних лідерів не ігнорувати "бойові дії" росії в Європі, серед яких підпали, пошкодження інфраструктури, кібератаки, а тепер і вбивство військового. НАТО має прокинутися і діяти, інакше це заохочуватиме росію до більшого.

Війна в сірій зоні. Прикордонних парканів явно недостатньо для захисту території НАТО

Елізабет Бро на сайті CEPA пише про те, що атаки зі сірої зони, пов'язані з росією та її союзниками, зростають по всьому континенту. Тепер вони почали забирати життя, а Захід досі не має відповідей.

Польський солдат загинув, захищаючи кордон з білорусю. Але причиною його смерті не є традиційний військовий напад: Маріуш Сітек з 1-ї бронетанкової бригади загинув від ножового поранення, завданого мігрантом, який прибув до кордону за допомогою білоруської влади.

Вбивця був одним із 17 тисяч осіб, яких білоруський уряд переправив до польського кордону лише цього року в рамках своєї безперервної кампанії з дестабілізації європейського кордону невійськовими засобами.

Це так звана агресія "сірої зони", і вона стає набагато гіршою, оскільки росія та її союзники посилюють кампанії по всьому європейському континенту. Вона викликає серйозне занепокоєння серед урядів і представників служб безпеки, і поки що не існує узгоджених методів протидії їй.

Зухвалість атак зростає. Польський інцидент забрав життя людини, а нещодавня кібератака на кілька лондонських лікарень може призвести до загибелі нових людей. Прем'єр-міністр Чехії заявив 10 червня, що підпал у Празі, ймовірно, є справою рук росії, а прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск – що дев'ять чоловіків, пов'язаних з російською розвідкою, були заарештовані за планування диверсійних кампаній. Європейські уряди і НАТО зараз стоять перед гострою дилемою: як реагувати.

Представники НАТО люблять повторювати, що Альянс існує для того, щоб захищати "кожен квадратний дюйм" території країн-членів. Але минулого місяця мігрант прикріпив ніж до довгої жердини і просунув його через прикордонний паркан, що розділяє Польщу і білорусь. Він перетнув поріг території НАТО і проткнув легеню 21-річного Маріуша Сітека. Тяжко пораненого солдата доставили до лікарні, і 6 червня він помер від отриманих травм.

Паркан, що розділяє Польщу та білорусь, складається зі сталевих труб, обтягнутих колючим дротом. Його встановили нещодавно; до 2021 року два сусіди підтримували на кордоні здебільшого відносини співпраці. Але того року диктатура олександра лукашенка вирішила дестабілізувати ЄС і НАТО, і зробила це за допомогою нової форми агресії "сірої зони".

Несподівано на кордонах білорусі з Латвією, Литвою та Польщею почали з'являтися мігранти з Близького Сходу, Афганістану та інших країн, доставлені туди за допомогою білоруської влади, яка також зручно почала видавати велику кількість туристичних віз у традиційні країни мігрантів.

Очевидний план лукашенка полягав у тому, щоб створити штучну міграційну кризу, яка спричинила б хаос у цих трьох країнах і зіштовхнула їх із Брюсселем і західними європейцями, які традиційно виступають за поблажливий підхід до шукачів притулку та інших мігрантів. Європа загрузла б у кризі біженців, що розколює суспільство, а три країни намагалися б зберегти свої кордони недоторканими: це був блискучий план, особливо з огляду на те, що він майже не тягнув за собою жодного ризику для білорусі та її російського союзника.

Це не спрацювало. Латвія, Литва і Польща застосували жорсткий підхід до цього питання, який включав зведення прикордонних парканів, і хоча дехто в ЄС спочатку критикував таку жорсткість, скарги швидко вщухли, коли стала очевидною зухвала поведінка білоруського режиму.

Але прикордонних парканів явно недостатньо для захисту території НАТО, як ілюструє смерть Сітека. Хоча солдат НАТО загинув в результаті спланованої операції ворожого сусіда, будь-яка відповідь на напад є набагато більш ризикованою, ніж якби це був традиційний військовий напад. Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський вимагав від білоруської влади ідентифікувати вбивцю і повернути його для суду, але поки що безрезультатно.

Це саме те, для чого призначена агресія в сірій зоні – завдати болю вашому ворогу і залишити його нездатним відповісти. Тут просто не існує правил, що робити. Реакція військовими засобами призведе до невиправданої ескалації, тоді як її відсутність взагалі дозволить агресії продовжуватися. Як щодо відповіді "око за око"? У більшості випадків це неможливо, оскільки ліберальні демократії намагаються дотримуватися певних етичних стандартів. Ніхто серйозно не уявляє собі, що західна демократія завербує мігранта, щоб той у відповідь зарізав білоруського солдата.

Або згадаймо кібератаку, яка 4 червня вразила кілька лондонських лікарень, позбавивши їх можливості проводити операції, переливання крові та багато іншого.

Колишній генеральний директор Національного центру кібербезпеки Великої Британії Кіаран Мартін приписав цю атаку російській кібербанді під назвою Qilin, яка діє "вільно з території росії". Наразі ніхто не загинув в результаті атаки, але хаос настільки великий, що Національна служба охорони здоров'я Сполученого Королівства (NHS) закликає людей з першою групою крові (яка є безпечною для всіх пацієнтів) терміново стати донорами.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) – найбільша національна служба охорони здоров'я в західному світі – зараз відчуває нестачу крові внаслідок кібератаки через дії ворожої держави. Інша західна країна втрачає солдата в результаті махінацій ворожого сусіда. Польща, Литва, Чехія та Велика Британія постраждали від підпалів, які, як підозрюють, пов'язані з росією.

Ось якої шкоди може завдати агресія в сірій зоні. І все ж знайти адекватну відповідь на неї залишається диявольськи складно. Саме тому моя книга про агресію в сірій зоні має назву "Дилема захисника".

Але той факт, що за агресію в сірій зоні надзвичайно важко покарати, не означає, що її слід толерувати чи ігнорувати. Особливо зараз, коли "сіра зона" коштувала життя першому солдату НАТО. Захід потребує відповідей, і якнайшвидше.

Прокинься, НАТО: це саботаж. росія підриває європейську безпеку – яка реакція?

Як стверджує д-р Бенджамін Л. Шмітт у колонці на сайті CEPA, від наземних атак на європейські залізничні, логістичні та енергетичні об'єкти до підриву підводної інфраструктури – саботаж путіна не повинен залишатися без уваги.

Європейська енергетична безпека і критична інфраструктура континенту є основними стовпами трансатлантичної безпеки. Їх захист має фундаментальне значення для забезпечення демократичної стійкості і стабільності.

Зростаюча хвиля нападів на континенті з боку підозрюваних завербованих росією агентів стає набагато серйознішою і незабаром союзники по НАТО повинні протистояти їй чимось більш переконливим, ніж слова.

На початку цього року я взяв участь в академічному семінарі в Бонні, присвяченому європейській енергетичній безпеці, зокрема сазі про "Північний потік-2" і новій тенденції атак на європейську інфраструктуру.

В останній день зустрічі, одразу після обговорення вразливості континенту до гібридних загроз (або "сірої зони") і потенційних заходів реагування з боку Європейського Союзу і НАТО, я попрямував до аеропорту, щоб знайти квиток на зворотний рейс до США.

Зайшовши у мобільний додаток Deutsche Bahn, щоб забронювати один із регулярних швидкісних поїздів до аеропорту Франкфурта, я побачив шквал червоного тексту поруч із кожним відправленням. "Поїздка неможлива" та "Зупинка скасована", – говорилося там. Пояснення було таким, з яким я раніше не стикався: "Проблеми через вандалізм". Сівши у повільніший потяг, я помітив новинні репортажі, що розкривали причину хаосу: "Навмисне пошкодження ліній електропередач", які були "зіпсовані" на швидкісному маршруті Кельн-Франкфурт, та "крадіжка металу в районі Зігбург/Бонн".

Без іронії не обійшлося. Атаки на цей ключовий транзитний маршрут означали, що мені довелося достроково покинути захід, присвячений політиці стримування саме таких атак на інфраструктуру.

Ліворуч: мобільний додаток Detusche Bahn повідомляє про закриття залізниці на лінії Зігбург/Бонн – аеропорт Франкфурта ICE 2 лютого 2024 року. Посередині: головний залізничний вокзал Бонна. Праворуч: альтернативна залізнична лінія вздовж річки Рейн до аеропорту Франкфурта. Зображення: Бенджамін Л. Шмітт / Університет Пенсильванії.

Як для диверсії, загальний вплив був незначним. Не було повідомлень про залізничні аварії або жертви, а залізничний коридор був швидко відремонтований і знову відкритий. Я встиг на свій рейс із кількома хвилинами в запасі. Для німецької громадськості цей напад, можливо, просто злився з постійними затримками, які вже заполонили їхню мережу громадського транспорту, що постраждала від страйку.

Але якщо дивитися ширше, то цей залізничний інцидент приєднався до багатьох інших, що сталися в Німеччині та в усьому ЄС після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Подібна атака сталася в жовтні 2022-го, всього через кілька днів після вибухів, які пошкодили три з чотирьох підводних магістралей газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Тоді Deutsche Bahn була змушена зупинити залізничний рух через більшу частину півночі Німеччини після майже одночасного розриву основних і резервних кабелів зв'язку на відстані приблизно 200 км (124 милі) один від одного.

Через кілька годин після інциденту багато німецьких чиновників охарактеризували подію як навмисну, а міністр транспорту Фолькер Віссінг назвав її "цілеспрямованою і зловмисною акцією". Але незабаром після цього агентство Reuters повідомило, що німецька поліція дійшла висновку про відсутність причетності іноземної держави. Наступного дня Віссінг виступив із заявою, в якій спростував висновок поліції, назвавши це саботажем і заявивши, що він не може виключити іноземну відповідальність.

У травні цього року старший німецький слідчий у цій справі заявив Wall Street Journal, що "це пахне росією. Це виглядає як росія".

Це лише два приклади, які приєднуються до десятків інших європейських інцидентів, починаючи від руйнувань підводних трубопроводів і телекомунікаційних кабелів у Балтійському й Баренцевому морях і закінчуючи наземним газопроводом, який був пошкоджений в результаті навмисного буріння поблизу Гамбурга торік. Також було знайдено схованку з вибухівкою і детонаторами, закопану поряд з ділянкою Центральноєвропейської трубопровідної системи НАТО (ЦЄТС).

Хоча сектори інфраструктури та методи відрізняються, всі вони пов'язані між собою тим, що європейські органи влади досі не можуть встановити причетність до злочинів. Розслідування може бути складним із суто технічної точки зору, оскільки залізничні, трубопровідні та кабельні мережі простягаються на десятки тисяч кілометрів, що робить затримання потенційних саботажників на місці злочину складним завданням.

Але той факт, що багато з цих інцидентів все ще не були пов’язані з кимось, наводить на думку про можливий політичний розрахунок. Можливо, були прийняті рішення не вказувати на росію навіть там, де розумний доказовий поріг може бути досягнутий.

Деякі трансатлантичні лідери з питань безпеки можуть остерігатися робити будь-які "ескалаційні" кроки на підтримку України – ті самі лідери, які проводили політику недостатньо повного виконання російських санкцій і небезпечно повільного постачання військового обладнання Києву.

Але послужний список москви повинен змусити їх зупинитись. Її багаторічний фокус на проєктуванні гібридних загроз трансатлантичній безпеці, з діями за межею широкомасштабної війни, протягом тривалого часу створював ризик для енергетики і критично важливої інфраструктури по всій Європі.

Цей ризик різко зріс після того, як росія підготувалася до повномасштабного вторгнення в Україну, і збільшився в міру того, як війна набирає обертів.

Протягом багатьох років путінський кремль наголошував на розвитку можливостей для саботажу або збору розвідувальної інформації про європейську інфраструктуру, особливо у віддаленому морському середовищі. Це включає в себе інвестиції російського уряду в підводні технології та експертизу через такі організації, як Головне управління глибоководних досліджень Кремля (ГУГД), російський флот і підрозділи військової розвідки ГРУ.

Крім того, путінський режим вже давно проводить так звані операції в сірій зоні, включаючи кібератаки, скорочення енергопостачання та дезінформаційні кампанії проти західних демократій, спрямовані на підрив їхньої демократичної стійкості. росія не приховує своїх намірів. Посол росії у Великій Британії Андрєй Кєлін відкрито заявив у травні, що допомога, яку Британія надає Україні, робить її "фактичним учасником" війни. кремлівські чиновники робили подібні заяви і про США.

З огляду на зростаючий список морських атак на підводні трубопроводи і телекомунікаційні кабелі, а також наземних атак на енергетичну і транспортну інфраструктуру, було б розумно принаймні оцінити значну ймовірність того, що в цьому винна росія. Вона має для цього і технічні можливості, і мотивацію.

На думку уремля, це може бути ефективною стратегією для того, щоб посіяти сумніви у здатності європейських безпекових організацій захистити енергетику та критичну інфраструктуру, і у такий спосіб послабити громадську підтримку військової допомоги Україні.

Якби було доведено, що за диверсіями стоїть росія, це вимагало б реакції західних столиць і, принаймні, закликів до консультативних механізмів за статтею 4 між країнами-членами НАТО. Дивно, що стаття 4 досі не була застосована, якщо, звичайно, вона не є частиною хибної стратегії "управління ескалацією".

Незалежно від цього, настав час посилити нашу колективну спроможність ідентифікувати і, зрештою, стримувати інфраструктурні атаки. Трансатлантичні лідери повинні подвоїти свої зусилля з посилення спостереження за енергетичними, телекомунікаційними і транспортними об'єктами, використовуючи набір платформ підводного і надводного моніторингу зі штучним інтелектом, а також новий парк комерційних супутникових зображень.

Службовці національної безпеки також повинні публічно деталізувати те, що відомо про розслідування, і, якщо можливо, назвати і присоромити відповідальних за це осіб. Встановлення авторства може бути потужним інструментом для запобігання майбутнім саботажним інцидентам.

На фронті меседжів є перші ознаки того, що ситуація може змінитися. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, схоже, пішов цим шляхом 10 червня, коли звинуватив росію в підпалі автобусного депо в Празі, пов'язавши його з аналогічними інцидентами в Польщі і Литві. Він заявив, що, ймовірно, напад було профінансовано й організовано з москви, навіть незважаючи на те, що був заарештований південноамериканець, що свідчить про те, що ГРУ (вже не вперше) використовує підставних осіб для виконання своєї роботи. Велика Бритаіня також вказує на це: п'ятеро чоловіків, імовірно найнятих російською розвідкою, постали перед судом за підпал складу з товарами для України.

Цей зсув є позитивним, але це лише початок. Широка стратегія поки полягає в тому, щоб уникати приписування відповідальності у випадках, коли вагомі докази вказують на росію, що послаблює стримування і провокує подальші атаки на критично важливу інфраструктуру.

Це стає дедалі небезпечнішим у той час, коли НАТО не може дозволити собі подальшого підриву трансатлантичного консенсусу і спільних дій на підтримку боротьби України за виживання.