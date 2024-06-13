Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер

Французький професор та експерт Центру аналізу європейської політики, а також автор книги "Наша війна. Злочин і забуття" Ніколя Тензер вважає, що Франція може стати "кривенькою качечкою" Європи, якщо авантюра Макрона зіграє проти нього. На його думку, Франція на порозі доволі небезпечних часів, оскільки на оголошених виборах Макрона можуть перемогти ультраправі, які на європейських виборах сумарно набрали 39% голосів французів. Такий розвиток подій може призвести до повної зупинки допомоги Україні, оскільки ультраправі завжди поблажливо ставилися до росії, а що ще гірше, з симпатією дивляться на путінський режим.

Опитування громадської думки передбачали це: результати європейських виборів у Франції були позначені вражаючим зростанням ультраправих, які набрали близько 39%. Чого вони не передбачили, так це рішення президента Еммануеля Макрона подивитися на ці катастрофічні результати та призначити дострокові загальні вибори.

Якщо йому вдасться протистояти ультраправим, Макрона вітатимуть як сміливого політичного діяча, який керує країною між ризиками екстремізму і політичним глухим кутом. Невдача майже напевно призведе до заспокоєння Франції, нездатної вирішити свої серйозні внутрішні проблеми, і завдасть серйозної шкоди її новознайденій ролі головного прихильника України та оплоту проти відродження російського імперіалізму. Тому ставки надзвичайно високі.

Головна ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", список якої очолив Жордан Барделля, набрала 31,3%. Сумарний результат усіх антисистемних партій становив близько 52% з урахуванням ультралівих. Список, очолюваний кандидатом від президентської більшості, набрав 14,6%, відразу за лівим списком на чолі з Рафаелєм Глюксманом. Консервативні праві отримали 7,25%, а екологи – 5,5%, яких випередили ультраліві з 9,9% голосів.

Насправді такий розвиток подій є просто продовженням майже постійного підйому ультраправих в країні з 1984 року, чиї кандидати виходили до другого туру президентських виборів у 2002, 2017 та 2022 роках. Нагадаємо, що в першому турі останніх президентських виборів антисистемні партії набрали 58% голосів.

У той час як ультраправі досягли успіху в кількох країнах Європейського Союзу і занепадають в інших, Франція характеризується рекордним екстремістським голосуванням, що свідчить про своєрідну національну хворобу. Воно лише підтвердило поширену думку про те, що, незважаючи на невдалі спроби в 2017 і 2022 роках, ультраправа кандидатка Марін Ле Пен може перемогти на наступних президентських виборах, запланованих на 2027 рік.

Саме на цьому тлі, що характеризується гучною поразкою на європейських виборах, президент Еммануель Макрон вирішив розпустити Національні збори і призначити дострокові вибори, які відбудуться 30 червня і 7 липня.

Це рішення, схоже, було прийнято невеликою групою людей, наближених до президента, за винятком прем'єр-міністра, головних міністрів і голови Національної асамблеї. Вони не приховували своєї опозиційності до рішення ані прямо, ані неофіційно. Президент не був зобов'язаний цього робити, навіть якщо він побоювався, що відсутність абсолютної більшості в Зборах ускладнить ухвалення бюджету на 2025 рік та деяких інших законопроєктів.

Це рішення було прийнято в найгірший з можливих моментів. На національному рівні Еммануель Макрон стикається з масовим неприйняттям і кампаніями ненависті в соціальних мережах, особливо з боку крайніх, а іноді й посиленими російськими пропагандистськими мережами.

Протягом кількох місяців опитування показували, що ультраправі можуть отримати від 250 до 300 депутатів – абсолютна більшість в Асамблеї становить 289. Зараз вони присутні в усіх регіонах Франції, за винятком деяких міст, таких як Париж, і в усіх вікових групах, насамперед серед молоді, що не є чимось новим, але також і серед пенсіонерів, і в усіх соціальних категоріях.

Традиційні партії, як праві, так і ліві, ослаблені і розділені, а ультраліві вже кілька років грають у стратегію хаосу, поводячись як найкращий союзник Ле Пен.

На міжнародному рівні цей розпуск відбувається в той час, коли президент Франції значно зміцнив свою позицію на підтримку України після зустрічі з президентом Зеленським за три дні до європейських виборів і відновив свою роль рушійної сили в Європі для нових ініціатив.

Перемога ультраправих, які здебільшого спокійно ставляться до росії, навіть якщо дехто це заперечує, і які відмовилися від усіх заходів підтримки Києва як у Національних зборах, так і в Європейському парламенті, може поставити під загрозу цей прогрес, навіть незважаючи на те, що президент відіграє важливу роль у зовнішній та оборонній політиці.

Національне об'єднання може фактично заблокувати бюджетну допомогу Україні. За повідомленнями, це занепокоєння викликало значне роздратування в Брюсселі, де офіційні особи працювали з Парижем над створенням нової величезної фінансової підтримки для України. Усі нещодавні реальні, хоча й недостатні, зусилля уряду з протидії іноземному втручанню, як з боку росії, так і з боку Китаю, також можуть бути поставлені під сумнів.

Могло скластися враження, що рішення президента не враховує контекст тотальної війни росії, результат якої визначатиме обличчя Європи та світу на найближчі десятиліття.

Отже, гра більш ніж ризикована, і, як зазначає більшість французьких та міжнародних ЗМІ, її результат матиме велике значення для спадщини Макрона. Якщо він виграє свою ставку, ми, безумовно, привітаємо цей новий ризик; якщо програє, його запам'ятають як людину, яка привела ультраправих в уряд.

Кампанія показує, що ультраправим виборцям просто байдуже до загальної картини. Натомість ними керує обурення проти так званих "еліт", іноді ненависть, тривога через втрату добробуту і статусу, а також те, що вони уявляють собі як "міграційну навалу" або страх перед ісламом.

Усі аргументи, які справедливо вказують на справжню природу ультраправих, їхні зв'язки з Кремлем, расизм чи некомпетентність, більше не працюють. Жодній політичній партії, лівій чи правій, не вдалося змусити їх відступити.

Всі могли відзначити, що нещодавні дебати між Жорданом Барделлєм та прем'єр-міністром Габріелем Атталем чітко продемонстрували непідготовленість і крихкість ультраправого лідера, але це ніяк не вплинуло на результати голосування. Так само, як дебати під час президентських виборів 2017 і 2022 років між Еммануелем Макроном і Марін Ле Пен не мали вирішальний вплив, хоча в кінцевому підсумку перспектива ультраправого президента мобілізувала електорат.

З того часу, однак, ультраправі досягли подальшого прогресу. У свідомості багатьох людей вони стали нормальною партією. Деякі коментатори зазначають, що некомпетентність Дональда Трампа більше не є вагомим аргументом у Сполучених Штатах, так само, як цілком передбачувана катастрофа Brexit у Великій Британії.

Дехто також стверджує, що якщо ультраправі отримають більшість і, відповідно, посаду прем'єр-міністра, його некомпетентність відрадить виборців від обрання ультраправого президента у 2027 році. Це аж ніяк не є самоочевидним, тим більше, що це не можна було відчути одразу і, перш за все, тому, що мотивації виборців, насамперед ідеологічні, є зовсім іншими.

Ідея "очищення" від спокуси ультраправих шляхом надання їм влади є ще більш ризикованою з огляду на те, що, як показує історія, коли вони приходять до влади, іноді демократичним шляхом, вони поступово придушують основні свободи, і що, найчастіше, їх важко змусити залишити владу, коли вони її здобули. Далеко не факт, що французькі інституції (такі як суди, поліція та державна служба) пройдуть стрес-тест.

Ба більше, ультраправі мають давню традицію благодушного ставлення до росії, або, що ще гірше, до путінської росії. Деякі з їхніх обранців навіть вдалися до крайнощів у 2014 році, підтримавши російський режим. У будь-якому випадку, ультраправі зроблять все, щоб зупинити допомогу Україні і, зокрема, поставку літаків "Міраж 2000-5", оголошену президентом Макроном цього місяця, і відправку військових інструкторів.

Як це було під час попереднього співіснування у Франції (1986-1998, 1993-1995 та 1997-2002 рр.) президента і прем'єр-міністра, які належали до протилежних політичних таборів, глава французької держави прибував би разом із главою уряду на великі міжнародні зустрічі, зокрема, на засідання Європейської Ради.

Імідж Франції, безсумнівно, був би серйозно підірваний. Немає впевненості в тому, що іноземні спецслужби продовжать ділитися з Парижем чутливою інформацією. Фінансові ринки вже сильно відреагували на оголошення результатів і можуть постраждати ще більше, якщо до влади прийде ультраправий прем'єр.

І без того високий рівень боргу Франції ставав би все більш обтяжливим, оскільки ставки запозичень зростали б. Економічна та фінансова криза набуде значних масштабів. Це буде тим більш актуально, що, намагаючись перемогти на президентських виборах 2027 року, ультраправий уряд матиме спокусу роздавати подарунки різним верствам електорату.

Тому можливі три сценарії розвитку подій.

Перший – ультраправа більшість у Національних зборах в результаті парламентських виборів. Для більшості законопроєктів вона може конституційно подолати опозицію Сенату, навіть якщо положення, які вважаються ворожими до свободи, будуть засуджені Конституційною радою. Ми також можемо очікувати, що вона розпочне кампанії проти Конституційного суду. Якщо партія Марін Ле Пен згодом переможе на президентських виборах, деякі інститути можуть опинитися під загрозою разом зі свободами, на яких ґрунтується верховенство права.

Другий – різке зростання кількості крайніх правих депутатів, які не матимуть абсолютної більшості в Національних зборах. Тоді парламент стане некерованим через значні розбіжності в опозиції, зокрема, сильна меншість лівих буде спокушатися грати, як вона вже намагалася робити, в політику систематичної обструкції. Частина консервативних правих, як уже очевидно, також матиме спокусу об'єднатися з крайніми правими.

Третій сценарій – найбільш ймовірний – передбачає об'єднання поміркованих елементів реалістичної лівиці, центру та класичних консервативних правих для формування коаліційного уряду у формі, що нагадує розширену "Велику коаліцію" німецького зразка. Однак, це передбачало б, що ці партії разом зуміли б отримати необхідні 289 мандатів, що ще не є передбачуваним результатом. За відсутності такого результату відкривається похмура перспектива, що Франція перетвориться на кволу країну, яка дивиться всередину континенту, саме тоді, коли Європа потребує, щоб вона дивилася назовні й була залученою до міжнародних процесів.

Джерело: CEPA