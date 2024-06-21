путін пригрозив Південній Кореї наслідками у разі передачі зброї Україні

російський диктатор путін пригрозив Південній Кореї наслідками, якщо вона перегляне свою політику та вирішить надати Україні летальну зброю.

Про це пише Yonhap.

"Що стосується постачання летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться", – сказав путін на пресконференції під час візиту до В’єтнаму.

Він пригрозив Сеулу наслідками в разі передачі південнокорейської зброї Україні.

"Якщо це станеться, то ми тоді теж будемо приймати відповідні рішення, якими керівництво Південної Кореї навряд чи буде задоволене", – зазначив російський диктатор.

Як пише Reuters, він заявив, що росія може поставити зброю Північній Кореї, що, на його думку, буде дзеркальною відповіддю на озброєння України Заходом.

Раніше цього місяця путін погрожував постачати російську зброю західним супротивникам, оскільки Захід надає Україні озброєння і дозволяє стріляти ним по цілях усередині росії, тож КНДР може бути одним із таких одержувачів російської зброї.

"Я сказав, у тому числі в Пхеньяні, що ми залишаємо за собою право постачати зброю в інші регіони світу. Беручи до уваги наші домовленості з Північною Кореєю, я також цього не виключаю", – заявив диктатор.