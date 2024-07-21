Nestle фільтрувала і продавала забруднену воду — розслідування
Компанія Nestlе понад 15 років могла фільтрувати забруднену воду, після чого продавала її як "природну мінеральну".
Про це йдеться в розслідуванні від французького медіа Mediapart.
За даними журналістів, почала корпорація використовувати незаконну схему у Франції ще в 1990-х і забруднена відфільтрована вода з'являлася на прилавках магазинів. При цьому споживачам про це нічого відомо не було.
Шахрайство Nestlе за останні 15 років оцінюється в 3 мільярди доларів. Джерела з водою, яку потім розливали по пляшках, були забруднені фекаліями, бактеріями Escherichia coli та пестицидами.
Після цього міжнародна організація споживачів Foodwatch подала позов проти Nestle і виробника мінеральної води Sources Alma у Франції. Сталося це ще в лютому поточного року. Європейська комісія минулого тижня збирається опублікувати звіт.
"Nestlе, вочевидь, продавала мільярди пляшок води, що не має нічого спільного з "природною мінеральною", протягом десятиліть: у Франції, Європі та навіть в усьому світі — і споживачі були абсолютно не в курсі. Якщо нові повідомлення ЗМІ підтвердяться, висновок буде тільки один: скандал із мінеральною водою — результат десятиліть систематичного шахрайства з боку харчового гіганта. Влада має діяти швидко. Необхідно провести судове розслідування. Компанія Nestlе не стоїть вище закону", — заявила Інгрід Крагл з організації Foodwatch France.
Директива Європейського союзу свідчить, що природна мінеральна вода має відповідати низці певних критеріїв: первозданна чистота, і вона має надходити з підземних джерел. Під час виробництва і переробки природної мінеральної води дозволені лише деякі процеси обробки, але не методи, які використовують компанії Nestlе і Sources Alma.