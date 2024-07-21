Nestle фільтрувала і продавала забруднену воду — розслідування

За даними французького медіа, у небезпечних джерелах із водою були різні бактерії, фекалії та пестициди. Споживачі пляшкової мінералки не знали про це.

Компанія Nestlе понад 15 років могла фільтрувати забруднену воду, після чого продавала її як "природну мінеральну".

Про це йдеться в розслідуванні від французького медіа Mediapart.

За даними журналістів, почала корпорація використовувати незаконну схему у Франції ще в 1990-х і забруднена відфільтрована вода з'являлася на прилавках магазинів. При цьому споживачам про це нічого відомо не було.

Шахрайство Nestlе за останні 15 років оцінюється в 3 мільярди доларів. Джерела з водою, яку потім розливали по пляшках, були забруднені фекаліями, бактеріями Escherichia coli та пестицидами.

Після цього міжнародна організація споживачів Foodwatch подала позов проти Nestle і виробника мінеральної води Sources Alma у Франції. Сталося це ще в лютому поточного року. Європейська комісія минулого тижня збирається опублікувати звіт.

"Nestlе, вочевидь, продавала мільярди пляшок води, що не має нічого спільного з "природною мінеральною", протягом десятиліть: у Франції, Європі та навіть в усьому світі — і споживачі були абсолютно не в курсі. Якщо нові повідомлення ЗМІ підтвердяться, висновок буде тільки один: скандал із мінеральною водою — результат десятиліть систематичного шахрайства з боку харчового гіганта. Влада має діяти швидко. Необхідно провести судове розслідування. Компанія Nestlе не стоїть вище закону", — заявила Інгрід Крагл з організації Foodwatch France.

Директива Європейського союзу свідчить, що природна мінеральна вода має відповідати низці певних критеріїв: первозданна чистота, і вона має надходити з підземних джерел. Під час виробництва і переробки природної мінеральної води дозволені лише деякі процеси обробки, але не методи, які використовують компанії Nestlе і Sources Alma.