Генеральний інспектор США розслідує забезпечення безпеки Трампа після замаху

Вона відповідає за охорону чинних та колишніх лідерів країни.

У США розпочали розслідування щодо забезпечення безпеки колишнього президента Дональда Трампа з боку Секретної служби.

Як повідомляє AP, генеральний інспектор Міністерства внутрішньої безпеки перевірить те, як служба охороняла Трампа під час замаху на нього у Пенсильванії 13 липня.

Зазначається, що стрілянина викликала питання про те, як озброєний чоловік зміг піднятися на дах, з якого чітко бачив колишнього президента. Під час замаху 20-річний нападник Томас Метью Крукс зміг наблизитись на 135 метрів до сцени, де виступав Трамп, після чого відкрив вогонь по ньому.

Дати початку розслідування не вказано. Президент США Джо Байден уже розпорядився провести незалежну перевірку, додає AP.

Секретна служба складається з приблизно 7800 співробітників. Вона відповідає за захист президентів, віцепрезидентів, їхніх сімей, колишніх лідерів, їхніх дружин, чоловіків та дітей віком до 16 років. Вона також охороняє кількох інших високопоставлених посадовців Кабінету міністрів, таких як секретарі внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, замах на Трампа стався 13 липня під час його мітингу у Пенсильванії. Тоді експрезидента США поранили у вухо, а Секретна служба застрелила нападника Томаса Метью Крукса.