Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Генеральний інспектор США розслідує забезпечення безпеки Трампа після замаху

17 липня 2024, 21:12
Генеральний інспектор США розслідує забезпечення безпеки Трампа після замаху
Фото: Reuters/Brendan McDermid
Вона відповідає за охорону чинних та колишніх лідерів країни.

У США розпочали розслідування щодо забезпечення безпеки колишнього президента Дональда Трампа з боку Секретної служби. 

Як повідомляє AP, генеральний інспектор Міністерства внутрішньої безпеки перевірить те, як служба охороняла Трампа під час замаху на нього у Пенсильванії 13 липня.

Зазначається, що стрілянина викликала питання про те, як озброєний чоловік зміг піднятися на дах, з якого чітко бачив колишнього президента. Під час замаху 20-річний нападник Томас Метью Крукс зміг наблизитись на 135 метрів до сцени, де виступав Трамп, після чого відкрив вогонь по ньому.

Дати початку розслідування не вказано. Президент США Джо Байден уже розпорядився провести незалежну перевірку, додає AP.  

Секретна служба складається з приблизно 7800 співробітників. Вона відповідає за захист президентів, віцепрезидентів, їхніх сімей, колишніх лідерів, їхніх дружин, чоловіків та дітей віком до 16 років. Вона також охороняє кількох інших високопоставлених посадовців Кабінету міністрів, таких як секретарі внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, замах на Трампа стався 13 липня під час його мітингу у Пенсильванії. Тоді експрезидента США поранили у вухо, а Секретна служба застрелила нападника Томаса Метью Крукса.

Дональд Трампрозслідуваннязамах

Останні матеріали

Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 липня 2024, 22:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється