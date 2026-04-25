росія вдарила по Дніпру ракетами і дронами: є загиблі та поранені (оновлено)

25 квітня 2026, 11:27
росія вдарила по Дніпру ракетами і дронами: є загиблі та поранені (оновлено)
Зросла кількість загиблих та постраждалих унаслідок нічної атаки.

Вночі росія завдала масованого удару по Дніпру.

За словами міського голови Бориса Філатова, по місту випустили 10 крилатих ракет і понад 80 дронів.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків, два дитячі садки та амбулаторію. Зруйновано вікна, покрівлі та ліфтові шахти, подекуди – цілі поверхи.

"Там потрощені не лише майже 1,5 тисячі вікон, плюс покрівлі та ліфтові шахти. Подекуди зруйновані й цілі поверхи", – зазначив Філатов.

Троє людей загинули. У лікарнях перебуває до десяти постраждалих із різаними та осколковими пораненнями, переломами й опіками. Частина мешканців після атаки не виходить на зв'язок.

Оновлено

російська армія вдень у суботу, 25 квітня, повторно атакувала дронами Дніпро.Унаслідок цього одна людина загинула та ще семеро жителів дістали поранення, розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вказав, що внаслідок нічних комбінованих ракетно-дронових ударів окупантів по обласному центру, які тривали понад 11 годин, кількість загиблих зросла до п'яти. Ще 34 людини постраждали, серед них – двоє дітей. 9-річний хлопчик лікуватиметься амбулаторно, а 17-річну дівчину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

