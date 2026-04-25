Принц Гаррі пройшов по розмінованому лісу в Бучі, наслідуючи приклад принцеси Діани

Під час візиту до України британський принц Гаррі відвідав Бучу на Київщині, де пройшовся по розмінованій ділянці лісу. Роботи з розмінування проводила гуманітарна організація The HALO Trust.

Про це повідомляє ITV News.

Візит став символічним відлунням події майже 30-річної давнини: у 1997 році мати принца, принцеса Діана, так само пройшла по мінному полю в Анголі, привернувши світову увагу до роботи тієї самої організації.

"Це дуже-дуже сумно, тому що майже 30 років тому моя мати була в Анголі, а тепер ми знову опинилися в новому конфлікті", – сказав Гаррі, додавши, що на повне очищення України від російських мін підуть десятиліття.

У лісі герцогу Сассекському продемонстрували сучасні технології розмінування: дрони, здатні виявляти міни та боєприпаси з повітря, а також роботів, які можуть заходити на мінне поле раніше за людей.

У своїй промові в Києві принц повторив слова принцеси Діани, яка в Анголі назвала себе "не політичною фігурою, а гуманітарною діячкою".

Це вже не перший візит Гаррі до України. У квітні 2025 року він їздив до Львова до Superhumans Center, а у вересні минулого року також приїжджав до країни, щоб підтримати поранених українських військових. Герцог Сассекський, який прослужив 10 років у британській армії, зробив допомогу пораненим ветеранам однією зі своїх головних справ і ще у 2014 році заснував Ігри нескорених.