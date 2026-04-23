Експрезидент Польщі Дуда прибув до Києва

Колишній президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для участі у 18-му Київському безпековому форумі (KSF).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дводенний форум стартував у четвер у столиці України під гаслом "Морок чи світанок: чи є світло попереду?". Захід об'єднає міжнародних лідерів, високопосадовців у сфері безпеки та оборони, представників НАТО, дипломатів, інноваторів і громадських діячів.

Серед головних тем форуму – міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона й сучасні технології війни, боротьба з корупцією та протидія дезінформації, стійкість міст та енергетичної інфраструктури, а також ядерна безпека.

Київський безпековий форум – провідна міжнародна платформа України для обговорення проблем війни, миру та глобальної безпеки. Його започаткували у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" Арсенія Яценюка.

Раніше повідомляли, що до Києва прибув принц Гаррі. Він також візьме участь у Київському безпековому форумі.