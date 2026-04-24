Принц Гаррі під час візиту в Україну відвідав Бучу

У який день принц Гаррі завітав до міста, не уточнюють.

Принц Гаррі, який з 24 квітня перебуває в Україні, відвідав Бучу, яка стала місцем-символом злочинів російських військових під час окупації Київщини.

Про це повідомив мер міста у Facebook.

Мер Бучі Анатолій Федорук пожартував, що "ймовірність зустріти принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю".