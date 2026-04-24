Принц Гаррі під час візиту в Україну відвідав Бучу
24 квітня 2026, 12:23
Фото: Anatolii Fedoruk/Facebook
У який день принц Гаррі завітав до міста, не уточнюють.
Принц Гаррі, який з 24 квітня перебуває в Україні, відвідав Бучу, яка стала місцем-символом злочинів російських військових під час окупації Київщини.
Про це повідомив мер міста у Facebook.
Мер Бучі Анатолій Федорук пожартував, що "ймовірність зустріти принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю".
"Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно разом з нами", – зазначив він.
Нагадаємо, що молодший син короля Великої Британії, герцог Сассекський принц Гаррі 23 квітня прибув до Києва з неанонсованим візитом