Принц Гаррі під час візиту в Україну відвідав Бучу

24 квітня 2026, 12:23
Принц Гаррі під час візиту в Україну відвідав Бучу
Фото: Anatolii Fedoruk/Facebook
Принц Гаррі, який з 24 квітня перебуває в Україні, відвідав Бучу, яка стала місцем-символом злочинів російських військових під час окупації Київщини. 
 
Про це повідомив мер міста у Facebook.
 
Мер Бучі Анатолій Федорук пожартував, що "ймовірність зустріти принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю".
 
"Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно разом з нами", – зазначив він. 
 
У який день принц Гаррі завітав до міста, не уточнюють. 
 
Нагадаємо, що молодший син короля Великої Британії, герцог Сассекський принц Гаррі 23 квітня прибув до Києва з неанонсованим візитом
