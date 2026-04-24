Знищені та пошкоджені цехи заводу в Таганрозі, уражений корабель ФСБ – Генштаб

Генштаб уточнив наслідки атак минулого тижня.

Під час ракетного удару по підприємству «Атлант Аеро» в російському Таганрозі вдалося пошкодити та знищити кілька виробничих приміщень заводу. А внаслідок атаки по Севастополю пошкоджень зазнав сторожовий корабель росіян.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На підприємстві "Атлант Аеро" проєктують, виготовляють та випробовують дрон "Молния" та складники для БпЛА "Оріон". Зокрема "Орион" важить близько однієї тонни й здатен нести до 250 кілограмів корисного навантаження, яке може містити системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х- ПЛА тощо.

19 квітня українські ракети "Нептун" знищили два та пошкодили ще чотири виробничих приміщення.

Під час удару 22 квітня по Севастополю в окупованому Криму також вдалося уразити патрульний сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ рф проєкту 22460. Там підтверджено пошкодження бойової рубки.