Знищені та пошкоджені цехи заводу в Таганрозі, уражений корабель ФСБ – Генштаб

24 квітня 2026, 13:53
Знищені та пошкоджені цехи заводу в Таганрозі, уражений корабель ФСБ – Генштаб
Генштаб уточнив наслідки атак минулого тижня.
Під час ракетного удару по підприємству «Атлант Аеро» в російському Таганрозі вдалося пошкодити та знищити кілька виробничих приміщень заводу. А внаслідок атаки по Севастополю пошкоджень зазнав сторожовий корабель росіян.
 
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
 
На підприємстві "Атлант Аеро" проєктують, виготовляють та випробовують дрон "Молния" та складники для БпЛА "Оріон". Зокрема "Орион" важить близько однієї тонни й здатен нести до 250 кілограмів корисного навантаження, яке може містити системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х- ПЛА тощо.
 
19 квітня українські ракети "Нептун" знищили два та пошкодили ще чотири виробничих приміщення.
 
Під час удару 22 квітня по Севастополю в окупованому Криму також вдалося уразити патрульний сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ рф проєкту 22460. Там підтверджено пошкодження бойової рубки.
 
війна в УкраїніГенштаб ЗСУросія окупанти

