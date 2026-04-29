ГУР викрило ще понад 60 іноземних верстатів для ВПК рф

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нові дані про іноземне обладнання, яке використовує російський військово-промисловий комплекс. У базі War&Sanctions з’явилася інформація про понад 60 верстатів, задіяних у виробництві деталей для літаків, ракет і підводних човнів.

Частина техніки працює на підприємствах, пов’язаних із розробкою озброєння та засобів радіоелектронної боротьби. У розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions опубліковано понад 60 одиниць іноземного обладнання, яке використовують російські розробники та виробники. До нового оновлення увійшли токарні, фрезерні, стрічкопильні, гвинторізні, шліфувальні та інші верстати з числовим програмним управлінням ЧПУ.