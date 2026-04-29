ГУР викрило ще понад 60 іноземних верстатів для ВПК рф
29 квітня 2026, 14:07
Частина техніки працює на підприємствах, пов’язаних із розробкою озброєння та засобів радіоелектронної боротьби.
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нові дані про іноземне обладнання, яке використовує російський військово-промисловий комплекс. У базі War&Sanctions з’явилася інформація про понад 60 верстатів, задіяних у виробництві деталей для літаків, ракет і підводних човнів.
Про це йдеться на сайті War&Sanctions.
Частина техніки працює на підприємствах, пов’язаних із розробкою озброєння та засобів радіоелектронної боротьби. У розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions опубліковано понад 60 одиниць іноземного обладнання, яке використовують російські розробники та виробники. До нового оновлення увійшли токарні, фрезерні, стрічкопильні, гвинторізні, шліфувальні та інші верстати з числовим програмним управлінням ЧПУ.
За даними розвідки, таке обладнання працює на машинобудівному конструкторському бюро "факєл", також відомому як "окб-2". Це одне з найстаріших радянсько-російських конструкторських бюро, яке спеціалізується на створенні зенітних керованих ракет.
Також техніку використовують у концерні "созвєздіє", що об’єднує підприємства з розробки та виробництва засобів радіоелектронної боротьби та зв’язку. Серед підприємств названо і АТ "протон", яке, зокрема, виготовляє діодні модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "ковьор", про які ГУР повідомляло раніше.
"ГУР МО наголошує: обмеження доступу агресора до технологій є запорукою миру та стабільності у світі", – йдеться у повідомленні.