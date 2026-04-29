білорусь заборонила виїзд російським призовникам

Обмеження тепер діють через спільні бази.

Громадяни рф, які отримали повістки до армії та мають заборону на виїзд із країни, не зможуть залишити її і через територію блорусі.

Про це підтвердили у Державному прикордонному комітеті білорусі.

За даними відомства, між росією та білоруссю діє спільна база даних осіб, щодо яких застосовані обмеження на виїзд. Контроль здійснюється в межах інтегрованої та спрощеної системи прикордонного контролю.

“Якщо заборона на виїзд з боку рф відсутня і всі документи в порядку, особі дозволять виїзд. Якщо ж людина є в базі, її не випустять, " – йдеться у повідомленні.

У білоруській службі наголосили, що не ухвалюють рішень щодо обмежень самостійно, а лише виконують дані, отримані від російської сторони.

Підтвердження з’явилося після повідомлення правозахисної ініціативи Movement of Conscientious Objectors про перший відомий випадок, коли російському призовнику відмовили у виїзді через білорусь. Йдеться про мешканця Санкт-Петербурга, якого викликали на медичне обстеження 29 квітня. Після отримання повістки в електронному реєстрі призовників автоматично з’явилася заборона на виїзд. Правозахисники вважають, що це свідчить про поглиблення інтеграції між двома країнами, зокрема в частині обміну даними. Обмеження, запроваджені в росії, тепер автоматично застосовуються і на білоруських пунктах пропуску.

Упродовж останніх років росія та білорусь поступово узгоджували системи прикордонного та міграційного контролю в межах так званої Союзної держави. Хоча громадяни обох країн можуть перетинати спільний кордон без повноцінного паспортного контролю, діють спільні цифрові бази для осіб із військовими, безпековими чи юридичними обмеженнями.

Раніше ця система дозволяла деяким російським призовникам виїжджати до білорусі, а звідти – до третіх країн, обходячи російські обмеження. Тепер така можливість фактично зникає, оскільки білоруські служби автоматично застосовують заборони, встановлені росією. Правозахисники зазначають, що це закриває один із останніх шляхів для тих, хто намагається уникнути мобілізації.