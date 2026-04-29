Удари ЗСУ по Криму залишили без пального окупантів на Херсонщині – АТЕШ
29 квітня 2026, 14:55
російська техніка стоїть без руху через наказ про жорстку економію.
У підрозділах російських військ на тимчасово окупованій частині Херсонської області зафіксовано гостру нестачу пального після ударів по паливній інфраструктурі Криму.
Про це повідомив у Telegram партизанський рух "АТЕШ".
Проблеми з постачанням виникли, зокрема, у районі Голої Пристані. Особливо відчутним називають удар по нафтобазі у Феодосії, який вплинув на забезпечення угруповання рф на Херсонському напрямку. Як повідомляє "АТЕШ", російські військові отримують мінімальні обсяги пального, а техніка частково залишається без руху.
"Техніка стоїть, нікуди не рухаємося. Командири наказали жорстко економити –на пересування видають мінімум", – розповів "АТЕШ" військовий угруповання військ "Днепр".
Зазначається, що російська сторона намагається компенсувати дефіцит дрібними підвезеннями, однак це не вирішує проблему системно.