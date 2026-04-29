Удари ЗСУ по Криму залишили без пального окупантів на Херсонщині – АТЕШ

29 квітня 2026, 14:55
Удари ЗСУ по Криму залишили без пального окупантів на Херсонщині – АТЕШ
російська техніка стоїть без руху через наказ про жорстку економію.
У підрозділах російських військ на тимчасово окупованій частині Херсонської області зафіксовано гостру нестачу пального після ударів по паливній інфраструктурі Криму.
 
Про це повідомив у Telegram партизанський рух "АТЕШ".
 
Проблеми з постачанням виникли, зокрема, у районі Голої Пристані. Особливо відчутним називають удар по нафтобазі у Феодосії, який вплинув на забезпечення угруповання рф на Херсонському напрямку. Як повідомляє "АТЕШ", російські військові отримують мінімальні обсяги пального, а техніка частково залишається без руху.
 
"Техніка стоїть, нікуди не рухаємося. Командири наказали жорстко економити –на пересування видають мінімум", – розповів "АТЕШ" військовий угруповання військ "Днепр".
 
Зазначається, що російська сторона намагається компенсувати дефіцит дрібними підвезеннями, однак це не вирішує проблему системно.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється