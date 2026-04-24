Перші переговори про вступ України до ЄС можуть початися найближчими тижнями або місяцями – Bloomberg

Напередодні на саміті лідерів ЄС на Кіпрі очільники держав домовилися, що перші переговори про вступ України до блоку можуть розпочатися найближчими тижнями чи місяцями.

Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваного посадовця ЄС.

Попри це, конкретні дати вступу України до ЄС залишаються невизначеними. Видання вказує на те, що багато членів ЄС побоюються вступу України через можливий вплив на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський та транспортний сектори.

Раніше в медіа писали про ідею ЄС, щоби нові країни могли приєднатися до ЄС без повного права голосу. А повні права, зокрема право вето, вони здобуватимуть лише після того, як ЄС реформує свої механізми, щоб ускладнити окремим країнам можливість ветувати загальні рішення.

Останню версію пропозиції неофіційно назвали "зворотним розширенням", оскільки вона фактично вводить країни до ЄС на початку процесу виконання критеріїв членства, а не в кінці. Проте Politico писало, що більшість країн-членів Європейського Союзу не підтримали ідею прискореного вступу України "авансом", що дало б змогу приєднатися до блоку до 2027 року.