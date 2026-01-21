Європарламент дав зелене світло кредиту для України на €90 млрд

Це дозволить Євросоюзу залучити кошти на ринках капіталу для фінансування масштабного кредиту Україні.

Європейський парламент у середу, 21 січня, схвалив пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати механізм розширеного співробітництва для заснування кредиту для України на загальну суму €90 млрд у 2026–2027 роках.

Про це йдеться у рішенні Ради Європи.

Європарламент дав зелене світло запуску нового фінансового інструменту підтримки України. Рішення набуде чинності після його формального затвердження Радою Європейського Союзу.

У документі, підтриманому Європарламентом, зазначається, що фінансова ситуація України потребує виділення допомоги ЄС не пізніше другого кварталу 2026 року. Кредит передбачає надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках за рахунок запозичень ЄС на міжнародних ринках капіталу, які будуть забезпечені резервами бюджету Євросоюзу.

В ухваленому рішенні також наголошується, що залучення бюджетних ресурсів ЄС як гарантії за цим кредитом не матиме впливу на фінансові зобов'язання окремих держав-членів, зокрема Чехії, Угорщини та Словаччини.

В обґрунтуванні рішення підкреслюється, що фінансова підтримка України сприяє зміцненню безпеки та стабільності самого Європейського Союзу та його сусідства.

Водночас поразка України, застерігають європейські інституції, підвищила б ризик подальшої агресії рф проти держав-членів ЄС або країн-сусідів, включно з країнами-кандидатами, і мала б серйозні негативні наслідки для безпекової та економічної ситуації в Євросоюзі.

Лише вчора, 20 січня, стало відомо, що Європарламент терміново розгляне кредит для України на €90 млрд.