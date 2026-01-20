Європарламент терміново розгляне кредит для України на €90 млрд

Якщо його ухвалять, гроші підуть на військову допомогу, підтримку державного бюджету України та зміцнення оборонної промисловості країни, а також інтеграцію в європейську оборонну базу.

Європарламент вирішив терміново розглянути ініціативу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро. Депутати проголосують уже на майбутньому пленарному засіданні.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Сьогодні, 20 січня, депутати підтримали підняттям рук прохання якнайшвидше розглянути фінансовий пакет ЄС, який фінансуватиметься коштом спільних запозичень і буде гарантований бюджетом ЄС.

Крім того, депутати прискорюють роботу над змінами в Українському фонді та за рішенням Ради ЄС застосувати процедуру розширеного співробітництва. Вона дозволить 24 країнам ЄС (без Чехії, Угорщини та Словаччини) надати Україні позику. Остаточне голосування з цього питання відбудеться в середу, 21 січня.

Наступним кроком буде узгодження позики між Європарламентом і Радою ЄС у рамках звичайної законодавчої процедури.