Зеленський прибув до Саудівської Аравії
24 квітня 2026, 14:33
Зі спадкоємним принцом обговорять безпеку та енергетику.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.
Лідери обговорять співпрацю у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.
“Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами”, – підкреслив президент.
Він нагадав, що вчора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості.
Зеленський відвідував Саудівську Аравію лише у березні. Тоді представники міністерств оборони України та Саудівської Аравії уклали договір про оборонне співробітництво. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та водночас посилює міжнародну роль України як безпекового донора.