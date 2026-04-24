Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

24 квітня 2026, 14:33
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
фото: Офіс президента
Зі спадкоємним принцом обговорять безпеку та енергетику.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. 
 
Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.
 
Лідери обговорять співпрацю у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури. 
 
Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами”, – підкреслив президент.
 
Він нагадав, що вчора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості.
 
Зеленський відвідував Саудівську Аравію лише у березні. Тоді представники міністерств оборони України та Саудівської Аравії уклали договір про оборонне співробітництво. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та водночас посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється