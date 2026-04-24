Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Лідери обговорять співпрацю у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.

“Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами”, – підкреслив президент.

Він нагадав, що вчора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості.

Зеленський відвідував Саудівську Аравію лише у березні. Тоді представники міністерств оборони України та Саудівської Аравії уклали договір про оборонне співробітництво. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та водночас посилює міжнародну роль України як безпекового донора.