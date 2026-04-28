Європа втратила найкращий шанс на переговори з росією у 2022 році – президент Естонії

Якщо ЄС не виробить власну позицію, за столом переговорів опиняться США і росія – без Європи.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа допустила стратегічну помилку на початку повномасштабної війни, змарнувавши найкращу можливість для мирних переговорів.

Про це він розповів в інтерв'ю фінському Yle.

"Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає", – сказав Каріс.

Естонський президент наголосив: ЄС вклав в Україну надто багато, щоб опинитися осторонь під час переговорів. "Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі", – підкреслив він.

Каріс закликав Європу вже зараз розробити план – як для мирних переговорів, так і для післявоєнного відновлення.

Відносини з росією залишатимуться складними ще довго навіть після закінчення війни, вважає Каріс. Втім, він не виключає трансформації країни і наводить історичний приклад.

"Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", – сказав президент Естонії.