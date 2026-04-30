ЄС готує альтернативу швидкому членству України – Politico

30 квітня 2026, 10:11
ЄС готує альтернативу швидкому членству України – Politico
Розглядають доступ до ринку та програм.

Країни Євросоюзу, зокрема Франція та Німеччина, працюють над пакетом короткострокових привілеїв для України, який має наблизити її до членства в ЄС без пришвидшеного вступу.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на чотирьох дипломатів, обізнаних із переговорами.

Йдеться про розширення доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу, участь у програмах фінансування та глибшу інтеграцію в окремі інституції блоку. Дипломати описують підхід як "прискорену поступову інтеграцію".

Ініціатива з’явилася після того, як країни ЄС відхилили ідею Єврокомісії щодо пришвидшеного розширення, яке могло б наблизити Україну до членства ще до завершення всіх реформ.

За словами одного з дипломатів, у ЄС визнають, що швидке повноправне членство наразі малоймовірне, але шукають "позитивний формат подальшого руху".

Серед варіантів також обговорюється надання Україні статусу держави, що приєднується, який зазвичай отримують країни, що вже підписали договір про вступ і очікують ратифікації.

Українська сторона наголошує, що пріоритетом залишається повноправне членство, але підтримує поетапну інтеграцію вже зараз – з доступом до ринку ЄС, участю в програмах та промислових діалогах, що, на думку Києва, дасть економічний ефект ще до вступу.

 

роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 22:54
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
