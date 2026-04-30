ЄС готує альтернативу швидкому членству України – Politico

Країни Євросоюзу, зокрема Франція та Німеччина, працюють над пакетом короткострокових привілеїв для України, який має наблизити її до членства в ЄС без пришвидшеного вступу.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на чотирьох дипломатів, обізнаних із переговорами.

Йдеться про розширення доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу, участь у програмах фінансування та глибшу інтеграцію в окремі інституції блоку. Дипломати описують підхід як "прискорену поступову інтеграцію".

Ініціатива з’явилася після того, як країни ЄС відхилили ідею Єврокомісії щодо пришвидшеного розширення, яке могло б наблизити Україну до членства ще до завершення всіх реформ.

За словами одного з дипломатів, у ЄС визнають, що швидке повноправне членство наразі малоймовірне, але шукають "позитивний формат подальшого руху".

Серед варіантів також обговорюється надання Україні статусу держави, що приєднується, який зазвичай отримують країни, що вже підписали договір про вступ і очікують ратифікації.

Українська сторона наголошує, що пріоритетом залишається повноправне членство, але підтримує поетапну інтеграцію вже зараз – з доступом до ринку ЄС, участю в програмах та промислових діалогах, що, на думку Києва, дасть економічний ефект ще до вступу.